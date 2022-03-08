台中6死惡火「女房東么壽有錢」　驚人身價起底！但超摳愛囤物

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區興中街6日一場大火釀成6死6傷悲劇，涉嫌縱火的鄭姓房客7日已被上銬送辦。而另一名關鍵人莊姓女房東同樣被依公共危險罪從嚴究辦，據了解，她在101年以4700萬元的價格買下該大樓，並隔出41間套房出租，在鄰居眼中是「么壽有錢」的人，每個月光是房租就進帳百萬元，但因為愛撿回收、囤積雜物，而淪為當地的頭痛人物之一。

▲莊婦在殯儀館雙手合十狂拜。（圖／記者唐詠絮攝）

本站7日曾報導《獨／台中惡火6死 女房東「豪擲千萬買大樓」遭曝超有錢卻愛囤物》，鄰居透露，莊婦明明相當富有，每個月光是房租就進帳百萬元，卻愛撿資源回收；柳川里里長蔡翠碧也表示，莊婦是轉第三手買下該大樓，「都買下一整棟房子了還不夠有錢嗎？」

根據房仲業者透露，事發大樓在101年交易中，成交金額為4700萬元，傳聞莊婦自備將近千萬元，再貸款3840萬元，以妹妹的名字買下興中街大樓並出租，106年又增貸2400萬元。根據《自由時報》報導，還有附近鄰居說，莊婦坐擁數千萬房產收租，是名副其實的包租婆「么壽有錢」。

不過，也有另一派鄰居指出，其實莊婦一間套房一個月才租3000多元。而消防人員事後調查，該大樓屋齡35年，地下1層樓、地上7層樓，總建坪為391坪，雖然隔成41間套房，卻只有11戶出租；若以此計算，莊婦每個月僅進帳3萬多元，與傳聞的光靠房租就進帳百萬元不相符。

▼▲莊婦砸4700萬買房，平時卻愛撿資源回收、囤放雜物。（圖／記者游瓊華翻攝、當地里長提供）

此外，消防局去年對該大樓進行3次消防檢查，去年3月檢查消防設備不合規定，要求限期改善，去年5月複查不合格部分已改善，去年9月第3次稽查，由消防設備師逐項檢查消防設備申報合格。

消防局表示，住戶曾提到「火災時大樓的火災警報跟火災設備有正常運作」，但因為樓梯間雜物太多，難以通行，「走路會跌倒，完全沒辦法過去」。由於莊婦平時愛撿回收、囤積雜物，導致逃生通道嚴重受阻，進而釀成悲劇；而在火勢撲滅後，現場畫面隨之曝光，只見大樓1樓通道堆滿各式雜物，走道幾乎僅剩50公分寬，相當誇張。

▲內部走道僅剩下大約50公分寬。（圖／記者游瓊華翻攝）

莊婦7日被檢警帶回現場協助調查，面對媒體詢問，僅簡短表示「哇就甘苦」。同日下午，她主動向警方要求，想前往殯儀館祭拜死者，到場後她手裡拿著一張疑似迴向經文的白紙，嘴裡念念有詞、雙手合十不斷狂拜，最後更向媒體自曝，火災意外是因有瘋子放火，「放火的肖仔」。

檢警循線深入調查，鎖定40多歲的鄭姓房客涉有重嫌，隨即將人拘提到案。鄭男到案後坦承縱火，並表示他與莊婦有租屋糾紛，近日被要求另尋他處租住，才會在6日下午挾怨縱火。

目前，鄭男已被依公共危險罪送辦；莊婦則因為在大樓1樓、梯間堆放雜物，經環保局提醒仍屢勸不聽，造成房客逃生、警消救援困難，事後同樣被依公共危險罪從嚴究辦。

▼鄭男坦承縱火。（圖／記者游瓊華翻攝）