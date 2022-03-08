近1萬6千老人未接種疫苗　花蓮啓動「護老計劃」挨家挨戶催

▲自3月10日起至4月10日止，完成接種1、2或追加劑疫苗之65歲以上長者，再加碼提供500元以下衛教品。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應Omicron變種病毒肆虐，花蓮縣政府啟動「護老計畫」，連結民政體系，透過問卷調查方式，挨家挨戶關懷長者，以瞭解長者主要未接種新冠疫苗的原因，並鼓勵及協助長者施打疫苗，以提高長者疫苗接種覆蓋率。

花蓮縣衛生局依照戶籍和接種資料比對，統計至2月11日止，65歲以上長者從未接種新冠疫苗人數共計15888人，占65歲以上人口28%，分開統計65至74歲及75歲以上，分別為8559人（占同年齡人口25.1%）及7329人（占同年齡人口32.4%）。問卷內容除調查未接種原因外，透過親自到宅關懷長者，同時宣導施打疫苗的重要性，鼓勵長者儘早施打疫苗，並適時協助完成施打。

問卷調查自2月15日開始至28日止，經由鄉鎮巿村里長和幹事、及衛生所公衛護理師，共同完成了15676份問卷，回收率達98.7%。扣除三次以上拜訪未遇、住院或住機構、居住國外及失蹤個案等等，有效問卷數總計13316份，佔回收問卷84.9%。

長者問卷調查結果，未接種原因以「擔心接種副作用」最多佔44%、其次依序為「籍在人不在」佔12%、「家人和親友不建議」佔8.9%、「卧床/行動不便」佔8.5%、「疫苗不信任」佔4.9%、「交通不便」佔0.7%，及「其它」佔21%。

在「其他」中的原因呈現多面向，較多的有已年老或衰弱、疾病因素、醫生不建議施打及需人協助等等。另外，透過調查及關懷鼓勵長者施打疫苗後，有意願接種疫苗人數是773人，佔有效問卷人數比率為5.8%，65至74歲及75歲以上長者分別為415人（6.5%）及358人（5.2%）。

為讓長者儘快獲得新冠疫苗保護力，衛生局透過問卷調查後的結果，針對有意願施打的長者，除了中央疫情指揮中心提供的補助，有長照居服員陪伴服務及搭配長照交通車、復康巴士等乘坐無障礙車輛前往院所接種等措施外，花蓮縣特別針對75歲以上非居家照顧服務且有意願施打疫苗長者，由地方村里(鄰)長、村里幹事或衛生所保健志工陪同至衛生所施打疫苗，以解決長者無人陪同、行動不便之問題。

衛生局提醒長者及家人們，疫苗接種是一種保護網，接種疫苗可以降低感染及產生重症的風險，尤其是針對長者，因此防範Omicron的感染，請家中尚未施打疫苗的長者，可以透過縣府提供的服務措施，儘速完成疫苗接種，儘早得到保護力。

另外，中央疫情指揮中心公告，自3月10日起至4月10日止，完成接種1、2或追加劑疫苗之65歲以上長者，再加碼提供500元以下衛教品，請長者備妥健保卡或身分證儘速踴躍接種COVID-19疫苗，如為接種第2劑或追加劑，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，疫苗接種預約請向花蓮合約醫療院所電話預約，相關資訊可至花蓮縣衛生局網站查詢。(https://reurl.cc/8WRnWb)