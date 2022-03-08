　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

近1萬6千老人未接種疫苗　花蓮啓動「護老計劃」挨家挨戶催

▲自3月10日起至4月10日止，完成接種1、2或追加劑疫苗之65歲以上長者，再加碼提供500元以下衛教品。（圖／記者王兆麟翻攝）

自3月10日起至4月10日止，完成接種1、2或追加劑疫苗之65歲以上長者，再加碼提供500元以下衛教品。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應Omicron變種病毒肆虐，花蓮縣政府啟動「護老計畫」，連結民政體系，透過問卷調查方式，挨家挨戶關懷長者，以瞭解長者主要未接種新冠疫苗的原因，並鼓勵及協助長者施打疫苗，以提高長者疫苗接種覆蓋率。

花蓮縣衛生局依照戶籍和接種資料比對，統計至2月11日止，65歲以上長者從未接種新冠疫苗人數共計15888人，占65歲以上人口28%，分開統計65至74歲及75歲以上，分別為8559人（占同年齡人口25.1%）及7329人（占同年齡人口32.4%）。問卷內容除調查未接種原因外，透過親自到宅關懷長者，同時宣導施打疫苗的重要性，鼓勵長者儘早施打疫苗，並適時協助完成施打。

問卷調查自2月15日開始至28日止，經由鄉鎮巿村里長和幹事、及衛生所公衛護理師，共同完成了15676份問卷，回收率達98.7%。扣除三次以上拜訪未遇、住院或住機構、居住國外及失蹤個案等等，有效問卷數總計13316份，佔回收問卷84.9%。

長者問卷調查結果，未接種原因以「擔心接種副作用」最多佔44%、其次依序為「籍在人不在」佔12%、「家人和親友不建議」佔8.9%、「卧床/行動不便」佔8.5%、「疫苗不信任」佔4.9%、「交通不便」佔0.7%，及「其它」佔21%。

在「其他」中的原因呈現多面向，較多的有已年老或衰弱、疾病因素、醫生不建議施打及需人協助等等。另外，透過調查及關懷鼓勵長者施打疫苗後，有意願接種疫苗人數是773人，佔有效問卷人數比率為5.8%，65至74歲及75歲以上長者分別為415人（6.5%）及358人（5.2%）。

為讓長者儘快獲得新冠疫苗保護力，衛生局透過問卷調查後的結果，針對有意願施打的長者，除了中央疫情指揮中心提供的補助，有長照居服員陪伴服務及搭配長照交通車、復康巴士等乘坐無障礙車輛前往院所接種等措施外，花蓮縣特別針對75歲以上非居家照顧服務且有意願施打疫苗長者，由地方村里(鄰)長、村里幹事或衛生所保健志工陪同至衛生所施打疫苗，以解決長者無人陪同、行動不便之問題。

衛生局提醒長者及家人們，疫苗接種是一種保護網，接種疫苗可以降低感染及產生重症的風險，尤其是針對長者，因此防範Omicron的感染，請家中尚未施打疫苗的長者，可以透過縣府提供的服務措施，儘速完成疫苗接種，儘早得到保護力。

另外，中央疫情指揮中心公告，自3月10日起至4月10日止，完成接種1、2或追加劑疫苗之65歲以上長者，再加碼提供500元以下衛教品，請長者備妥健保卡或身分證儘速踴躍接種COVID-19疫苗，如為接種第2劑或追加劑，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，疫苗接種預約請向花蓮合約醫療院所電話預約，相關資訊可至花蓮縣衛生局網站查詢。(https://reurl.cc/8WRnWb)

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
可口可樂變貴了！　4月要漲價
快訊／台南今增4例！　黃偉哲：足跡重疊者快採檢
具俊曄27年前「有頭髮」帥成這樣！　變光頭原因曝
ET民調／台中市長盧秀燕、蔡其昌、林佳龍　支持率出爐
大S是初戀也是最後！　具俊曄明早飛來台：隔20年見到她
大S再婚具俊曄　「S媽昨晚才知道」當場氣炸！
首批「國際傭兵軍團」抵達烏克蘭！　帥氣合照曝光
大胃王網紅「認了男扮女裝」！千萬粉絲傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

執法結合宣導　里港分局結合第三方力量防制酒後駕車

全中運將登場！祈福儀式求圓滿順利　歡迎來花蓮看比賽

記得儲水！中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

永康警打擊犯罪除「三害」　警長方仰寧慰勞表揚有功員警

近1萬6千老人未接種疫苗　花蓮啓動「護老計劃」挨家挨戶催

持續大雨花蓮紅火蟻擴散　光復至鳳林加強防治2627公頃

嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

廬山溫泉區恐淪小林村2.0　監委現地調查遷建案、地方要求顧生計

屏東警「防制酒後駕車」大執法　酒駕肇事降低近3成

兼顧手足情！　成功「婦出」再造職涯第二春

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

執法結合宣導　里港分局結合第三方力量防制酒後駕車

全中運將登場！祈福儀式求圓滿順利　歡迎來花蓮看比賽

記得儲水！中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

永康警打擊犯罪除「三害」　警長方仰寧慰勞表揚有功員警

近1萬6千老人未接種疫苗　花蓮啓動「護老計劃」挨家挨戶催

持續大雨花蓮紅火蟻擴散　光復至鳳林加強防治2627公頃

嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

廬山溫泉區恐淪小林村2.0　監委現地調查遷建案、地方要求顧生計

屏東警「防制酒後駕車」大執法　酒駕肇事降低近3成

兼顧手足情！　成功「婦出」再造職涯第二春

可以站著採草莓了！　專家研發高架栽培：產量再增1.5倍

具俊曄開口了：20年前我提分手　苦苦求婚3個月「我愛熙媛的全部」

栗戰書：「愛國者治港」穩穩落地　對企圖顛覆中共鬥爭到底

首位藝人戰死！烏克蘭33歲男星遭砲擊亡　最後貼文惹淚崩：我們會成功

大聯盟新規定大谷翔平利多　日媒評打擊「三冠王」不是夢

高雄警開車突身體不適　過彎「超出中線」撞翻對向小貨車

國際柔道總會再出手制裁　撤除普丁在總會所有職務

吳斯懷進國防委員會可接觸機密　羅致政承諾：盡力保護機敏資訊

每次都是我！網傳教召抽選是「複製貼上」　國防部駁：機制非常公平

可樂一瓶貴6元！600ml瓶裝4／1要漲價了　業者證實：易開罐也調漲

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

地方熱門新聞

寵物羊生前萌樣曝！主人一把火奪6命

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

金門「天空之城」重新塗裝　網罵翻

大樓中間有座廟　台灣英雄站屋頂

中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

水管破裂搶修　東港8日下午2時起停水23小時

嘉義836戶停電50分鐘！鷹架倒塌壓電線

桃園公費疫苗施打　3/8、10施打

大火躲3樓浴室　台中婦人不治

種植杜鵑花團錦簇　新北青農女力表現亮眼

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

興中街惡火6死！35年偷情飯店改住宅

桃園3/8、3/10　開放莫德納和高端施打

林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開

更多熱門

相關新聞

失智長者出門忘返家路　警挨家挨戶詢問助返家

失智長者出門忘返家路　警挨家挨戶詢問助返家

新北市海山警分局警員日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案表示，莒光路附近有1名老人在附近區域徘徊。警員趕抵現場，發現1名老婦疑有失智情況，因老婦並未攜帶證件，也忘記家人姓名及住處，警員見老婦穿著單薄，研判應是住在附近，於是挨家挨戶詢問周遭住戶家中是否有長輩獨自外出，終於在莒光路某巷弄內住家找到老婦的女兒。

多虧「鱟」才能打疫苗！靠淡藍色血液揪出細菌

多虧「鱟」才能打疫苗！靠淡藍色血液揪出細菌

高雄65歲以上長輩「完成第3劑」領700元

高雄65歲以上長輩「完成第3劑」領700元

沒打疫苗染疫死亡「比有接種高31倍」！

沒打疫苗染疫死亡「比有接種高31倍」！

「社會清零」無法形成天然免疫 陸政協委員：建議採用全新疫苗加強

「社會清零」無法形成天然免疫 陸政協委員：建議採用全新疫苗加強

關鍵字：

疫苗護老計劃長者鼓勵接種

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S倒追具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

起底大S 20年前分手原因！

具俊曄分手23年變了！

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

李愛綺遭爆「健身房欠租265萬」落跑　前房東怒控

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面