「社會清零」無法形成天然免疫　陸政協委員：建議採用全新疫苗加強

▲天津康希諾生物公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（7）日報告，本土確診人數驟升，共出現214例，另有312例無症狀感染者。身為大陸全國政協委員的康希諾生物首席科學官朱濤提案，要用新一代的疫苗來加強接種，「試驗結果顯示，如果用mRNA疫苗或者腺病毒載體疫苗加強，中和抗體水平可以升高10倍。」此外，朱濤也表示，康希諾吸入式疫苗已進入三期，可申請疫苗緊急使用。

▲康希諾生物研發的吸入式疫苗。（圖／翻攝中新社）

《澎湃新聞》報導，朱濤表示，中國從前年開始就採取「社會面清零」的防控策略，這使得大部分人群沒有接觸過新冠病毒，也就沒有產生任何所謂的「天然免疫」，目前人群裡獲得的免疫水平都是通過疫苗獲得的，後續的加強免疫也只能靠疫苗完成。

朱濤認為，有更多的試驗結果顯示，滅活疫苗第四針加強接種後，對Omicorn變異株的中和抗體水平提高並不是很顯著，相對第三針加強基本沒有什麼變化，「如果用mRNA疫苗或者腺病毒載體疫苗加強，中和抗體水平可以升高10倍。」

朱濤指出，在加強針方面，第三或第四劑，要麼換新的疫苗，比如許多在研究中針對Omicorn的新一代疫苗，要麼換更好的疫苗，比如mRNA疫苗或者吸入疫苗，「只有這樣，才有機會保證中國人的免疫水平，最終實現恢復旅行的目標。」

朱濤強調，儘管滅活疫苗的中和抗體效價比其他疫苗差一些，但這類疫苗在前期打下了很好的基礎免疫，且在安全特性上遠遠優於mRNA疫苗。

此外，朱濤也透露，康希諾吸入式疫苗已完成一、二期臨床試驗，部分進入三期試驗，「如果有效力結果，就可以支持疫苗完成正常的上市許可，反之，按照我國的管理方法，可以申請緊急使用。」