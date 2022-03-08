演習掩飾共機南海失事？　王雲飛反諷「為何美媒沒有大肆炒作」

▲越南軍事記者報導，解放軍在南海用演習掩飾運8型軍機失事。（示意圖／國防部提供）

記者任以芳／北京報導

近期一名越南軍事記者爆料，指稱3月1日大陸海南海事局突然發布航行警告，企圖掩演習掩飾運8型軍機失事。至今解放軍沒有任何訊息公布，《東森新媒體ETtoday》記者訪問的大陸知名軍事專家王雲飛表示，「這是一起缺乏基本常識的報導操作」。他一連點出多個疑惑，解放軍如果發生重大飛行事故會立即公佈，如何對外隱瞞？如果有失事為何只搜救13小時？從1日開始，美軍對南海情搜沒有明顯提升跡象，就算有失事，美媒早就炒作上天，為何至今毫無動靜？

解放軍運8型軍機是否在南海失事？最初消息來源是一位越南媒體軍事記者Duan Dang透過社交媒體爆料，針對1日大陸海南海事局突然發佈航行警告【瓊航警20/22】以及【瓊航警23/22】，從當天活動跡象研判，解放軍透過管制海域來掩飾搜救當日運8機型失事行動。

王雲飛接受記者訪問首先指出，「大陸《關於全面推進政務公開工作的意見實施細則》明確要求，涉及特別重大、重大突發事件，必須及時發佈權威信息。回顧2018年1月29日運八型機在貴州省綏陽縣鄭場鎮失事，當時官方第一時間公布消息，4天後舉行追悼會，無任何隱瞞。如果還有這樣封閉思維，只能說這些人腦子固步自封，用舊觀念來看待大陸。」

再者，黃金搜救72小時是基本常識。王雲飛說，根據這位越南記者提出「以演習掩飾搜救」的依據，就是當天發佈的【瓊航警20/22】軍事演習公開文件航行警告時間範圍，是1日下午4點到2日清晨4點，如果是搜救為何只有13個小時？真要進行打撈救生作業，這點時間夠用嗎？

他再次反問，「怎可能搜救行動不到一天結束？美國之前打撈飛機也花很久時間，這是不可能的事情，這是一個缺乏基本常識的報導操作。」日本就美國在南海失事F-35C打撈作業發出的航行警告，乾脆沒有明確截至時間。大陸所發航行警告恰好證明不是在進行打撈救生作業。

王雲飛表示運八型飛機正常活動說明該機型沒有異常。通常，一個型號的飛機失事，同型號的所有飛機都會停飛待檢，這是世界民航及軍航界的通例，包括越南、台灣也是如此。但3月1號以後，大陸幾乎每天都有運八型飛機飛行活動，說明該型機沒什麼異常動態。

▲解放軍海軍南海海上演習（非當日）。（圖／視覺中國）

如果解放軍軍機失事，為何美國軍方毫無動靜？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問中華戰略學會研究員張競指出，從3月1日開始，美軍對南海情搜活動強度沒有明顯提升跡象。三亞飛航情報區未曾發布過任何涉及海空聯合搜救活動之飛安通報；查閱前述兩個演習區域內，相關飛行航跡，亦無任何搜救盤旋或搜索跡象。

王雲飛也表示，「如果需要搜救，『打撈救生船』、『打撈救生飛機』以及海巡機就會出動，但是我們並沒有看到任何搜救船隻或配合偵巡搜索航跡。所以根本是兩碼子事，也是專業的常識。」

至於演習期間出動海警船也很正常，軍事演習會有「掃海」和「警戒」部署，海警船任務是勸離所有警戒海區內漁船，勸漁民駛出演習區域，同時提醒航行通過的運輸船繞行。演習海區四周也會有海警船警戒，防止船隻誤入演習區。如果海警船多一點也是正常部署，跟搜救一點關係都沒有。

最後，王雲飛強調，「如果解放軍機在南海發生這麼大的墜機事故，美國第一時間肯定大肆炒作炒上天，輪不到這位越南記者或其他媒體來報導，他們得一點邊角料就不錯了。」