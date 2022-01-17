快訊／F-16V戰機黑盒子找到了！　空軍司令部：送鑑定找肇事原因

記者杜冠霖／台北報導

飛官陳奕11日駕駛F-16V戰機發生墜機意外，而搜救人員陸續尋獲部分人體生理殘骸，經DNA比對後，14日證實陳奕已殉職。空軍司令部17日表示，晚間尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器」（黑盒子），後續將送交專業單位鑑定，釐清肇事原因。

▲F-16V打撈任務。（圖／記者翁伊森翻攝）



空軍司令部表示，感謝各界對於本案的關心及協助。敵情雖然嚴峻，本軍擔負第一線空防，未曾鬆懈，戮力在戰備執行與飛行安全兼顧原則下達成任務，目前已成立專案調查委員會，邀集運安會、專家及學者等參與，以求客觀公正，發掘真正肇因。

飛官陳奕本（1）月11日駕駛F-16V戰機發生墜機意外，而搜救人員陸續尋獲部分人體生理殘骸，經DNA比對後，14日證實陳奕已殉職。不過，因陳奕遺體至今仍未完整尋獲，打撈作業仍持續進行，稍早現場又撈獲陳奕的飛官軍衣及防護衣，以及20*10公分頭顱。對此，嘉義地檢署主任檢察官表示，綜合以上事證足以判斷陳奕已殉職，但為求慎重起見，明日將進行頭顱與家屬DNA比對。

檢察官表示，17日再度針對陳奕進行相驗，綜合日前所尋獲的檢體及DNA鑑定報告，認定陳奕死因為F16V戰鬥機事故，導致全身多重性鈍性創傷、創傷性休克死亡，而今天也已開出死亡證明書。