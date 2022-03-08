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素食便當「3菜1飯70元」千人嫌貴　小吃業者揭1關鍵狂漲

記者黃翊婷／綜合報導

隨著物價上漲，許多小吃店、飲料店紛紛跟著漲價。一名網友7日在臉書PO出一張照片，表示公司有幾名同事吃素，便當內容只有3菜1飯卻要70元，讓他感到很疑惑，「算合理嗎？」結果意外掀起千名網友討論，還有小吃店業者點出關鍵在於最近的菜價大漲，「吃素肯定會比吃肉貴！」

素食便當3菜1飯賣70元，千人嫌貴，小吃業者揭1關鍵。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO好奇大家能不能接受這樣的便當賣70元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，因為公司有幾名同事吃素，但他看到便當菜色只有3菜1飯，價格卻賣到70元，於是想問問大家的意見，「這樣的內容賣70元算合理嗎？並非想批評店家，只是想了解大家的接受度。」

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文章公開之後，掀起破千名網友按讚，絕大多數人一致認為太貴，並紛紛曬出自己所在區域的素食便當價格，「我沒有買飯，但我這樣（6菜）才70元，居住新北市」、「太貴，這樣40元勉強可以接受」、「我家附近35元就差不多了」、「在鄉下大概只有40元，就算用秤的，也不應該超過50元」、「以我做過速食店櫃檯人員來說，菜45元、飯10元，合計應該是55元」。

素食便當3菜1飯賣70元，千人嫌貴，小吃業者揭1關鍵。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友普遍覺得3菜1飯賣70元太貴。

不過，很快就有網友點出關鍵問題並表示，「最近菜價比較高」、「菜價現在就漲到很不合理，吃米不知米價」。還有小吃店業者留言感嘆，最近菜價的確漲很多，芹菜一斤110元，蚵白菜一斤45元，「菜販給我的價格，還比一般民眾買的低，吃素肯定會比吃肉貴！」

▼小吃店業者解釋原因。

素食便當3菜1飯賣70元，千人嫌貴，小吃業者揭1關鍵。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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