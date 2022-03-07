台南新增個案20996沒進安平家樂福　足跡重疊者落實自我健康監測

▲台南市公布之COVID-19本土個案20996，經台南市衛生局疫調，3月4日並未前往家樂福安平店內，衛生局呼籲同時段足跡重疊者落實自我健康監測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7日公布之COVID-19本土個案20996，經台南市衛生局疫調，3月4日上午約7時55分許，個案自台南火車站搭乘藍幹線公車至家樂福站，當晚約9時20分許，自家樂福站搭乘藍幹線公車至台南火車站，並未前往家樂福安平店內，衛生局呼籲同時段足跡重疊者落實自我健康監測。

台南市長黃偉哲指出，台南市2例個案是旅行團遊覽車傳染鏈之一，已經呼籲過大家若要跨縣市移動一定要做好防疫工作，果不其然現在還是陸陸續續在爆，但是案20995跟案20996應該是疫情後半段了，他們都已經被匡列起來，市府努力在做疫調，擴大匡列他們可能接觸的人。

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黃偉哲說，市府持續關切20995、20996他們所接觸的對象，其中20995的部分，初篩是陰性，希望到最後隔離期滿能夠還是陰性，那20996的部分是40多歲的女性，因為她的接觸史疫調部分，還有篩檢的結果還沒有完全出來，總共有將近76位相關的人，那陸陸續續把篩檢的結果回傳，那如果回傳確定的話，會在做最後的報告。

黃偉哲指出，20913其實在2月22日都已經有痠痛，喉嚨不適的症狀，結果他還是參加旅行團，這個真是覺得很不可思議，結果就是20913他把他的病毒傳播給這個同團的旅遊者，就陸續有高雄的有台南的這些案子。

那另外20912，傳給他們家人，其實在今天發布的20996，是40多歲的女性，她2月27日有身體不適的症狀，她不夠警覺，自己買成藥吃一吃就算了，如果當時做一些快篩，搞不好能夠提前一個禮拜，能夠找出這個感染鏈，那也許就不會再造成其他連續傳染，因為2月27日20996就已經出現咳嗽、有痰，那個時候判斷就已經開始有可能，那因為CT值是30.8，所以已經是很後面的，到底可能是不是他的病程已經走完了，所以CT值變得那麼高，他現在看起來30.8應該早就沒有傳染力了，但是在早些時候當初2月27日時，可能就是有傳染力的，所以他所接觸的人，包括他的同事，包括他所消費的對象，包括他走的地方，這些市府都非常的非常謹慎小心的去幫忙該個案。

而20995是一個學生，所以交通路線是相對的單純，不過還是有可能她有去購物去買東西、買麵包，這些接觸的人初採是陰性，那接下來，希望等到期滿之後，如果都是陰性的話，那這波，大概20995的部分就結束了，20996初採把結果彙整出來向大家報告，如果是陰的話，希望等到隔離期滿之後，如果二採三採都是陰的話，那這一波20996的部分也可以告一段落。

