「斜槓工會領頭羊」大台南總工會　歡慶75歲生日千人同慶

▲大台南總工會召開第28屆第4次會員代表大會，歡慶75歲生日，台南市勞工局局長王鑫基到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南總工會成立1947年，走過75個年頭，7日在關子嶺勞工育樂中心召開第28屆第4次會員代表大會，歡慶75歲生日，並於會中分享擔任「斜槓工會領頭羊」的影片，帶動基層工會轉型蛻變的創新「新價值」。

台南市勞工局局長王鑫基到場祝賀，感謝大台南總工會長期為台南勞工權益的付出與貢獻，更感謝對勞工局推動業務的配合及支持，可說是勞工局推動勞工業務的好伙伴。

大台南總工會75週年慶，勞工局長王鑫基、勞動部勞工保險局台南市第二辦事處林管洛主任、全國勞工聯盟總會何俊男秘書長、台南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業總工會王財源理事長、議員張世賢、李宗翰、劉米山、蔡育輝、沈家鳳、許又仁及各基層工會幹部都到場祝賀，千名勞工共聚一堂，為大台南總工會慶祝，場面熱鬧。

大台南總工會理事長鄭山林表示，大台南總工會走過75個年頭，會務及會員人數仍持續蓬勃發展，成功關鍵是以「斜槓工會領頭羊」自許，堅持走一條和別人不一樣的路，縣市合併升格後總工會改的不只是名稱，而是要轉型發展多元的價值，以「培育人才」及「公益人才」做為斜槓工會領頭羊的發展策略。

大台南總工會副理事長陳美靜表示，一個工會要一直成長並永續經營，最大的重點是工會有沒有「愛」，而且能將愛的溫暖傳遞給需要幫助的人，她說勞工局長王鑫基的座右銘是「把事情做對，人生很快樂」，基於這種助人為快樂之本的思惟，大台南總工會推展「公益人才」，將各行各業工會的專業集結起來，建立「行善舞台」，推動「行善三部曲」。大台南總工會秘書長沈暄晨表示，大台南總工會「行善三部曲」，第一部曲「弱勢房屋修繕」，讓弱勢勞工有個遮風避雨的家，並擴展至外縣市，目前已完成167件房屋修繕，台南市就有149件，外縣市18件；第二部曲建立「二手家具倉庫」，透過木工、油漆工會巧手，讓垃圾變黃金，提供弱勢修繕家庭所需的家具；第三部曲是進行「弱勢義剪」，從「義剪1.0」的方便需求至「義剪2.0」的造型需求，累積服務了大概120場次，將人才公益價值發揮到極致，盡善盡美，被服務者開心，服務的工會志工很樂，實踐利他自利創價人生！

勞工局王鑫基局長今日參加大台南總工會75週年慶的活動，除祝福大台南總工會生日快樂，會務昌隆，鴻圖大展外，特別感謝大台南總工會「橫向發展」主動配合市府「公益向善」的政策，連結房屋修繕及美容美髮等工會志工投身台南市政府勞工局「做工行善團」，改善弱勢勞工居住及剪髮的不便，更跨縣市提出經驗傳承並擴大服務，覺得驕傲與感激，這是台南特有的風景！