快訊／台南今+2大量足跡曝　小七、麻辣鍋、家樂福、寶雅入列

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲7日公布台南市新增2名女性COVID-19本土病例，係台南鹽水家族的成員，分別是10多歲個案20995、新營區40多歲個案20996。

▲台南市長黃偉哲公布新增2個案，為台南鹽水家族的成員，10多歲個案20995、新營區40多歲個案20996，相關足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲指出，案20995為6日公布之案20973、20974的二孫女，3月6日因案20973、20974確診被匡列為居家隔離者，採檢後陽性確診，Ct值9.22；案20996為5日公布之案20912親友，2月27日出現咳嗽、喉嚨有痰症狀，3月5日因案20912確診被匡列為居家隔離對象，3月6日安排採檢陽性確診，Ct值30.84。





台南市衛生局長許以霖指出，案20995平日搭乘棕幹線公車上下學，居家隔離前於台南市活動範圍包含7-11鹽新門市及歡雅門市、Donutes-多那之台南新營門市、大盤大五金百貨食品大賣場新營店、新營南瀛綠都心公園等地，匡列66位相關接觸者；案20996於台南市活動範圍包含洪昌麻辣鴛鴦火鍋、寶雅新營民治店，並曾於3月4日搭乘台鐵及藍幹線公車，匡列76位相關接觸者。





衛生局長許以霖呼籲3月1日至4日曾與案20995搭乘同路線或班次公車的市民，請於3月7日至9日每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分持身分證至37區衛生所領取居家快篩自我檢測；黃偉哲市長呼籲市民仍應落實個人防疫措施及接種疫苗追加劑，外出全程佩戴口罩，共同嚴守社區防線。