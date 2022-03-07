台南古都馬聲援烏克蘭　日媒重視競相報導

▲2022台南古都國際半程馬拉松，跑友們齊聚聲援烏克蘭，獲得日本多家媒體競相報導，台南市長黃偉哲表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月6日舉辦的2022台南古都國際半程馬拉松，跑友們齊聚聲援烏克蘭，獲得日本共同通信社、北國新聞、熊本新聞、福島民報、神戸新聞、東京新聞等多家媒體重視，競相報導。

在日媒的報導中，描述了當天有15000多位參加民眾，在手腕或號碼布上貼著烏克蘭國旗貼紙以表示對烏克蘭的聲援，同時也刊出大會起跑區投影著烏克蘭國旗的照片，此外還介紹了這項比賽去年因為疫情停辦，但今年防疫有成，第三劑也在施打中，因此如期辦理。

對於日媒的報導，黃偉哲市長表認為，呼應並聲援烏克蘭為自由民主而奮鬥的精神，市府特別安排以鳴笛取代鳴槍，手拿象徵和平的向日葵作為開場，並製作烏克蘭國旗貼紙分發給跑友，透過這樣的安排，傳達自由民主是大家共同追求的價值、和平反戰是大家共同的願望，正因為支援烏克蘭是全球共同普世價值，因此很感謝日本媒體大幅報導台南古都馬對於烏克蘭的聲援。

此外，黃偉哲市長進一步介紹，台南對烏克蘭的聲援不僅只馬拉松，即將在3月底登場的台灣國際蘭展，也將會設置烏克蘭國旗蘭花專區，展示花農運用奈米科技渲染技術產出的烏克蘭國旗雙色蘭花，希望能祈願烏克蘭戰事早日平息、世界和平長存。