最冷時間點來了！明起轉乾「連晴6天」　1圖秒懂回溫趨勢

▲北北基宜入夜仍會有局部雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大陸冷氣團今（7日）南下，各地氣溫持續下降中，氣象局發布15縣市低溫特報，將持續到明天清晨，最低氣溫會在夜間，降雨減少，僅剩北北基宜會有局部雨，明天起轉乾冷，將逐漸回暖。氣象專家指出，明起晴朗連6天。

氣象局說明，明天清晨是這波大陸冷氣團最強的時候，中部以北、東北部甚至南部天氣都較冷，低溫只有12、13度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約14、15度，白天陽光出來後，雖然相對舒適些，不過太陽下山後，輻射冷卻效應逐漸浮現，中部以北及東北部將再度轉冷；水氣減少，剩下東半部地區及基隆北海岸仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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氣象局指出，週三清晨在輻射冷卻加持下，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，天氣普遍較為舒適、溫暖；週三至週日各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，只有東半部地區有零星短暫雨。

另外，氣象局今發布的低溫縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣今晚到明晨有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲週一至週二冷氣團來襲，溫度驟降。（圖／「天氣即時預報」粉專）

「天氣即時預報」粉絲專頁指出，冷氣團來襲，今晚冷空氣達到最強，中部以北、宜蘭，低溫下探12°~13°；南部也有13°~14°低溫。降雨部分，水氣漸少，雨「由南往北、由西往東」停止，到了「半夜」僅剩「北北基宜」仍有局部雨。明起冷空氣減弱，溫度比前一日回升2°~3°，但「日夜溫差大」，乾空氣籠罩，全台皆晴朗。而週三白天起至週末假日，受暖氣團影響，各地回暖，甚至後期轉吹南風，將有夏天的感受。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，「明起晴朗連六天！」他指出，最新模式模擬顯示，明日至週四（8至10日）高氣壓影響，各地晴朗、轉為乾爽的天氣；明日白天北台高溫回升至21度，週三、四持續回暖至25度左右，但清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫。

週五至下週日（11至13日）高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，白天微熱、早晚微冷，日夜溫差大；晨間易有「輻射霧」。下週一（14日）才有另一「鋒面」從北方海面快速掠過，帶來輕微短暫的變化。