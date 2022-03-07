玉山中午「突下冰珠」畫面曝光！冷氣團襲台15縣市探10度

▲玉山稍早下起冰珠雨，畫面曝光。（圖／中央氣象局提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

中央氣象局今（7日）上午11時14分針對15個縣市發布低溫特報，就在稍早12：55玉山開始下粒粒冰珠。氣象局提醒，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明（8日）至9日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低；今晚至明日晨台南以北及宜蘭有10度以下氣溫發生的機率。

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根據氣象局資料顯示，冰珠為透明冰粒子，大小約在5mm以下，雪在降落過程中，融化又凍結成水珠狀的冰粒子，其密度較大、堅硬，掉落硬地面後還會彈起。

根據氣象局發布，今日上午至明日上午低溫區域為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。黃色燈號表示平地最低氣溫10度以下。

氣象局預報員王君賢表示，受到大陸冷氣團影響，除帶來低溫還有強風，預計下午開始高雄以北到新竹、東半部地區等將有9～10級強陣風，預計各地氣溫愈晚愈冷，白天降雨則明顯，不過今傍晚後逐漸趨緩，明天型態則轉為乾冷，週三減弱氣溫回升。

王君賢提到要注意的是，今晚到明清晨，西半部地區、東北部，有可能出現10℃低溫。