冷氣團來襲「15縣市低溫特報」！越晚越冷台南以北下探10℃

記者許展溢／台北報導

中央氣象局今（7日）上午11時14分針對15個縣市發布低溫特報，氣象局提醒，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明（8日）至9日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低；今晚至明日晨台南以北及宜蘭有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象局發布，今日上午至明日上午低溫區域為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。黃色燈號表示平地最低氣溫10度以下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局稍早發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員王君賢表示，受到大陸冷氣團影響，除帶來低溫還有強風，預計下午開始高雄以北到新竹、東半部地區等將有9~10級強陣風，預計各地氣溫愈晚愈冷，白天降雨則明顯，不過今傍晚後逐漸趨緩，明天型態則轉為乾冷，週三減弱氣溫回升。

王君賢提到要注意的是，今晚到明清晨，西半部地區、東北部，有可能出現10℃低溫。

週三回暖後，三月是否還會有冷空氣？王君賢說，3月屬於冬天末端、春天開始，過去還是有冷氣團會到來，因此不排除。

另外，氣象局發陸上強風特報，東北風明顯增強，今下午起新竹至高雄、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖、小琉球亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲▼王君賢提醒，今晚到明清晨最低溫將有10℃。（圖／記者呂佳賢攝）



▲氣象局表示，今晚將迎來最低溫，週三後才會逐漸回暖。（圖／記者湯興漢攝）

