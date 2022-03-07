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最深情3星座！一旦愛上必定不離不棄　絕不輕易放開你的手

▲▼相親，交往，情侶，約會，吃飯，男朋友，女朋友。（圖／CFP）

▲3星座一旦愛上就會不離不棄，遇到任何困難也不會輕言退縮。（示意圖／CFP）

網搜小組／林懿捷報導

現代人的愛情觀大不同，有些人對待感情極其認真，有些人玩性很重定不下來，但誰不希望能有一段穩定又幸福的愛情，星座運勢網站「星座上上簽」點名3大星座，既專一又認真，一旦認定對方，就會不離不棄，用心地呵護這一段感情，遇到困難也會和你一起努力克服。

處女座
處女座對感情相當執著，不過在最一開始，他們很少會特別投入，甚至不會抱過多希望，或是用非你不可的心態去待你，但時間一長，隨著感情越來越穩定後，他的內心也會越來越堅定，甚至為了你，打破不少原有的標準和原則，只為了和你在一起，只因為處女座知道，過程中彼此付出很多，經歷了不少磨合，自然懂得珍惜這得之不易的一切。

天蠍座
天蠍座對於另一半的要求很高，無法和自己不愛的人在一起，也有許多現實的考量，因為很重視感情，所以不易踏入一段關係，不過若是一旦愛上了，就會認定你，這一輩子就只能是你，就算之後又遇見更好的人，也會覺得好像差了點什麼，寧願跟你廝守到老，就算是過苦日子，也不會輕言離去。


巨蟹座
你若不離，巨蟹就不棄！然而這些都是有前提的，對方若是給足了安全感，巨蟹座絕對會忠誠到底，尤其是巨蟹女相當癡情，不到無可奈何，不會輕易放手自己的感情。巨蟹座相當嚮往安定的生活和感情，一旦有了值得珍惜的對象，他們會對另一半產生依賴，這種不離不棄不是甜言蜜語，而是真的不敢想像，對方離開的日子該如何過。

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