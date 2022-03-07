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免預約！桃園37處社區接種站　這兩天開放施打莫德納和高端

▲桃園37處社區接種站開放施打莫德納和高端

▲市長鄭文燦呼籲民眾施打疫苗，增加身體保護力。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日於市府防疫會報表示，第25期公費疫苗接種即日起至13日施打；為鼓勵民眾踴躍接種、增進社區接種站服務效能，8日及10日兩天，全市37處社區接種站開放免預約施打莫德納及高端疫苗，凡符合接種資格的民眾，不限年齡、不需設籍桃園、不分施打第1、2、3劑，免預約可隨到隨打，以提高疫苗涵蓋率。

鄭市長指出，自7日起，中央調整入境居家檢疫天數縮短為10天，旅客入境時須先進行PCR檢測，並發予快篩試劑，於檢疫期間第3、5、7日自行進行快篩回報，檢疫期滿出關前，由市府媒合之醫療團隊至防疫旅館進行鼻腔PCR採檢，民眾採檢結果須為陰性，方可返家進行7天自主健康管理，並依規定再進行快篩。

如果為外籍移工入境，因移工宿舍無法達到一人一室標準，因此10天居家檢疫期滿後，仍須維持入住防疫旅館進行7天自主健康管理；桃園目前有30間防疫旅館，房間數為3,277間，目前入住1,754間，住房率為54.7%，房間數充足。此外，因應居家檢疫天數縮短新制，市府相關防疫規範也會配合調整，並落實各項採檢的頻率。

另外，在市府迅速擴大採檢、匡列居隔下，米迪幼兒園群聚事件已逐步收斂，但仍須持續提高疫苗涵蓋率，增加群體保護力；而即日起至13日施打的第25期公費疫苗接種，總預約數4萬1,804劑，其中37處社區接種站預約數有1萬224劑。

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