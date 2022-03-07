鼓勵年輕人進工廠「少送外賣」　提案代表員工薪資曝光：月薪3萬元

▲小康股份創辦人張興海。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大代表張興海5日對外界表示，「很多年輕人不願意去工廠上班，導致產業工人空心化現象突出；建議鼓勵年輕人少送外賣、多進工廠。」言論一出，引起大陸正反網友論戰，話題一度衝上熱搜榜第一位，張興海旗下企業「小康股份」的員工薪資也引起外界好奇。

▲小康股份為於重慶的汽車智慧工廠。（圖／翻攝新浪財經）

《海報新聞》報導，2020年年報顯示，截至當年末，小康股份有員工1.3萬人。其中，近一半員工的教育程度為高中（中專）及以下。本科及以上學歷為3697人，佔比不到30%。在招聘網站上，小康股份對工程師給出的月薪約在6000元至15000元人民幣（約25800至64500元新台幣）之間，普通工人月薪則在5000元至7000元人民幣（約21500元至30100元新台幣）左右。

▲大陸全國人大代表張興海（圖右）建議年輕人少送外賣、多進工廠。（圖／CFP）

根據張興海提供的數據顯示，2020年大陸製造業人才缺口為2200萬人，近5年平均150萬人／年離開製造業，而與製造業勞動力流失形成鮮明對比的是快遞（外賣）從業人數突破1000萬人。

這項數據也反映出大陸製造業缺工的問題已持續數年。根據大陸人社部發表的2021年Q4「招聘大於求職」最缺工的100個職業排行，有43個職業屬於第六類職業，也就是生產製造及相關人員。

對此，部分大陸網友認為，在工廠工作，不僅工資低、生活不自由，還很傷身體，待遇保障也不完全，是年輕人不願意進入工廠的主要原因。此外，也有網友表示，在工廠工作要是能雙休和每天8小時工作制，再加上帶薪休假及薪水比送外賣高，「那大家自然趨之若鶩。」