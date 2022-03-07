快訊／高齡者打疫苗好康來了！　3／10起加碼送500元以下贈品

▲政府為鼓勵高齡者打疫苗將祭出獎勵。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌今（7日）召開擴大防疫會議時提到，為降低染疫風險並提升保護力，支持指揮中心提供適當獎勵以鼓勵高齡長者施打疫苗，指揮中心下午記者會進一步宣布，只要長輩們願意打疫苗，就會提供500元（含）以下衛教品。

指揮中心表示，為再鼓勵尚未接種1、2劑或追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者儘速踴躍前往接種，地方政府可自今年3月10日起至今年4月10日止，加碼提供500元（含）以下衛教品，請長者儘速踴躍前往接種，以獲得保護力。家中長者於其身體狀況較穩定時，家屬可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，協助陪同就近前往接種。

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指揮中心說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約83.0%，第2劑約77.2%，追加劑約44.3%，其中65歲至74歲長者第1劑為86.6%，第2劑為82.5%，追加劑為64.9%，而75歲以上長者第1劑接種率仍僅為75.6%，第2劑為69.8%，追加劑為51.4%，亟需再積極提升。接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，呼籲長者儘速前往接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

指揮中心進一步提醒，近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

▲鼓勵65歲以上民眾接種疫苗。（圖／指揮中心提供）