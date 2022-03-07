婦女節前夕「立院女力」齊相挺　10名女立委高喊支持周春米

記者林銘翰／台北報導

民進黨2022年屏東縣長競爭激烈，民進黨立委周春米7日推出形象影片，邀請10位民進黨立委共同力挺，在婦女節前夕為周春米共同打氣，並高喊屏東縣長初選唯一支持「屏東專業女力周春米」，周春米也籲請屏東鄉親寫下屬於屏東人的歷史，屏東縣長初選民調唯一支持周春米。

周春米7日上午發布新聞稿表示，明天就是三八婦女節，世界各地也將舉辦為婦女致敬的活動，而在民進黨屏東縣長參選人中，唯一的女性參選人周春米，也在今天搶先推出婦女節形象影片，邀集多達10位女性立委共同「女力挺春米」，籲請屏東人支持優秀的屏東女力參選人周春米。

在影片中，民進黨立委劉世芳、陳素月、吳思瑤、賴惠員、林宜瑾、范雲、林楚茵、伍麗華、賴品妤、羅美玲等人共同獻上祝福，並且暢談自己所認識的周春米。

劉世芳等人認為，周春米兼具堅毅與正義的特質，在立法院的專業立法表現也是有目共睹，更充滿對故鄉屏東的熱愛，並且紛紛高喊請屏東鄉親在初選中，唯一支持屏東女力周春米。

周春米表示，屏東在歷任縣長的打拚下，大型建設如高鐵、科學園區都已逐漸塵埃落定，接下來需要的是「軟體」以及「人」的建設。未來屏東縣勢必要加強對於婦幼、教育以及長照的建設，而女性堅毅、溫柔兼具同理心的特質，正好是這個時代脈絡下所最需要的。

周春米也說，她相信如同民進黨立委蘇巧慧所說，女性擔任屏東的行政首長正好「著時」，上次兩位優秀的女立委林靜儀、蘇巧慧來到屏東為自己加油打氣，迴響熱烈，而這次邀請立委好姊妹們串聯，也是要共同呼籲屏東人一起寫歷史。

周春米強調，2016年台灣人用選票選出第一位女總統，總統蔡英文也是屏東的驕傲，籲請屏東鄉親寫下屬於屏東人的歷史，屏東縣長初選民調唯一支持專業女力周春米。

民進黨中常會上月通過屏東縣長提名初選選務日期，敲定3月7日至3月11日領表登記；3月15日協調截止；3月24日至3月27日辦理政見會；4月6日至4月8日執行黨內初選民調；4月20日中執會公告提名名單。

▼民進黨立委周春米推出「女力挺春米」形象影片。（圖／周春米辦公室提供）

