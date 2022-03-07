台灣基進參選人願主動報名教召　還要吳斯懷從立法院「滾邊去」

▲台灣基進召開「教召不逃避！叛將滾邊去！」記者會。（圖／台灣基進提供）



記者林銘翰／台北報導

新式教召3月上路，多名台灣基進議員參選人7日表示，未來若有機會且資格符合，願意主動報名教召，為台灣後備戰力盡一份力，並痛批國民黨立委吳斯懷進入外交及國防委員會，無疑是對國軍士氣最嚴重的打擊，「與國恥無異」。

台灣基進7日上午在台北黨政辦公室召開「教召不逃避！叛將滾邊去！」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、台灣基進台南市東區議員參選人李宗霖、台灣基進台南市安南區議員參選人王明彥、台灣基進高雄市林園大寮議員參選人楊佩樺等人。

李宗霖表示，自己是台灣基進的議員參選人，也是本年度教召後備軍人，收到教召令會放下選務，準時報到服好服滿，願做為本屆地方大選議員參選人的表率，用行動殷實台灣後備力量。

李宗霖指出，上個禮拜國民黨團全力運作，順利將吳斯懷送入外交及國防委員會，一個正襟危坐聆聽中國國家主席習近平演說的叛將，不只成為國會議員，還將合法審閱國防機密，「不只是國恥，更是國難」。

李宗霖也敬告國防部長邱國正，「小心匪諜就在你身邊」，台奸高坐國會殿堂的畫面，嚴重打擊前線國軍將士的士氣，就算民進黨政府默不作聲，台灣基進也會代表台灣人民強烈抗議。

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）



王明彥說明，在從事政治工作之前，自己曾在國防部後備司令部（現在整併到國防部全民防衛動員署後備指揮部），擔任志願役上尉動員官，執行過許多後備軍人的教召任務。

王明彥認為，台灣是否有能力快速動員，應對解放軍不同型態的入侵，除了要讓教招制度與現代戰爭模式符合，全民國防意識的建立也尤其重要，這次烏克蘭軍民團結一致的抗敵決心不只打碎俄軍「三日亡烏」的野心，更感動了世界讓國際援助不斷。

王明彥強調，倘若未來台灣有需要，自己願意以身充實台灣後備戰力，接受備役軍官的教召，甚至一旦修法通過，願意自動報名教召。

楊佩樺則說，台灣任何一個親共的官員、民意代表甚至政黨都應該被剔除，因為他們會害到國軍，像吳斯懷這種叛將就應該離開立法院，離開任何可以掌握台灣軍事資訊的職務，也要拜託全台灣的軍眷站出來，不要讓挺國軍的聲音被叛將代言，大家要做國軍最堅強的後盾。

王興煥表示，「今日俄羅斯，明日中國」，隨著俄羅斯「首戰即終戰」的幻想破滅，在經濟與軍事上陷入進退維谷，客觀對比中俄軍力以及烏克蘭與台灣的國防條件，已經赤裸裸地嘲諷中國武統台灣的天朝夢。

王興煥指出，對比國民黨、統派的「吳斯懷們」舔中，不是以戰爭威脅台灣，就是散播投降主義，台灣基進的成員則積極響應教召備戰，雙方差異的關鍵，就在於有無台灣共同體意識。

▼台灣基進秘書長王興煥。（圖／台灣基進提供）