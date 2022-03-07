　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣基進參選人願主動報名教召　還要吳斯懷從立法院「滾邊去」

▲▼台灣基進7日召開「教召不逃避！叛將滾邊去！」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、台灣基進台南市東區議員參選人李宗霖、台灣基進台南市安南區議員參選人王明彥、台灣基進高雄市林園大寮議員參選人楊佩樺等人。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進召開「教召不逃避！叛將滾邊去！」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者林銘翰／台北報導

新式教召3月上路，多名台灣基進議員參選人7日表示，未來若有機會且資格符合，願意主動報名教召，為台灣後備戰力盡一份力，並痛批國民黨立委吳斯懷進入外交及國防委員會，無疑是對國軍士氣最嚴重的打擊，「與國恥無異」。

台灣基進7日上午在台北黨政辦公室召開「教召不逃避！叛將滾邊去！」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、台灣基進台南市東區議員參選人李宗霖、台灣基進台南市安南區議員參選人王明彥、台灣基進高雄市林園大寮議員參選人楊佩樺等人。

李宗霖表示，自己是台灣基進的議員參選人，也是本年度教召後備軍人，收到教召令會放下選務，準時報到服好服滿，願做為本屆地方大選議員參選人的表率，用行動殷實台灣後備力量。

李宗霖指出，上個禮拜國民黨團全力運作，順利將吳斯懷送入外交及國防委員會，一個正襟危坐聆聽中國國家主席習近平演說的叛將，不只成為國會議員，還將合法審閱國防機密，「不只是國恥，更是國難」。

李宗霖也敬告國防部長邱國正，「小心匪諜就在你身邊」，台奸高坐國會殿堂的畫面，嚴重打擊前線國軍將士的士氣，就算民進黨政府默不作聲，台灣基進也會代表台灣人民強烈抗議。

▲▼立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

王明彥說明，在從事政治工作之前，自己曾在國防部後備司令部（現在整併到國防部全民防衛動員署後備指揮部），擔任志願役上尉動員官，執行過許多後備軍人的教召任務。

王明彥認為，台灣是否有能力快速動員，應對解放軍不同型態的入侵，除了要讓教招制度與現代戰爭模式符合，全民國防意識的建立也尤其重要，這次烏克蘭軍民團結一致的抗敵決心不只打碎俄軍「三日亡烏」的野心，更感動了世界讓國際援助不斷。

王明彥強調，倘若未來台灣有需要，自己願意以身充實台灣後備戰力，接受備役軍官的教召，甚至一旦修法通過，願意自動報名教召。

楊佩樺則說，台灣任何一個親共的官員、民意代表甚至政黨都應該被剔除，因為他們會害到國軍，像吳斯懷這種叛將就應該離開立法院，離開任何可以掌握台灣軍事資訊的職務，也要拜託全台灣的軍眷站出來，不要讓挺國軍的聲音被叛將代言，大家要做國軍最堅強的後盾。

王興煥表示，「今日俄羅斯，明日中國」，隨著俄羅斯「首戰即終戰」的幻想破滅，在經濟與軍事上陷入進退維谷，客觀對比中俄軍力以及烏克蘭與台灣的國防條件，已經赤裸裸地嘲諷中國武統台灣的天朝夢。

王興煥指出，對比國民黨、統派的「吳斯懷們」舔中，不是以戰爭威脅台灣，就是散播投降主義，台灣基進的成員則積極響應教召備戰，雙方差異的關鍵，就在於有無台灣共同體意識。

▼台灣基進秘書長王興煥。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進7日召開「教召不逃避！叛將滾邊去！」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、台灣基進台南市東區議員參選人李宗霖、台灣基進台南市安南區議員參選人王明彥、台灣基進高雄市林園大寮議員參選人楊佩樺等人。（圖／台灣基進提供）

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
邱瓈寬繼承恩師「1億遺產」爆糾紛　曾志偉討5700萬結果出爐
電熱毯不合格名單公布！　momo網購這2款需下架退費
他大火跳樓重摔車頂　21歲正妹車主現身：幸好有停那裡
台中「2萬坪購物天堂」來了！　270間店舖逛到爽
日月潭遭「魚虎」入侵！　他捕獲25斤霸王級
Netflix免費釋出「這部片」挺烏克蘭　他喊：台灣人必看
女房東2年挨罰24次　3度告環保局「搶奪財物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

今日烏克蘭明日台灣？　柯文哲：只要撐過4天「對方就慘了」

沒見到蓬佩奧「錯失2024入場票」？　柯文哲：我出價出不贏民進黨

時力立委主張恢復1年徵兵制　「女性納入多元形式義務參與」

教召野營還要自己挖廁所？　軍方：早就過時了

不是高端！北市最先到期疫苗是這款　3萬730劑「效期只到3月底」

快訊／蔡英文今年成立數位發展部　準備公布「台灣淨零碳排路徑圖」

台灣基進參選人願主動報名教召　還要吳斯懷從立法院「滾邊去」

美麗島民調／謝國樑微幅領先　支持蔡適應「接棒林右昌」未達4成

今起發放！北市國中女每月7日換200元衛生棉　3種方法「通路限萊爾富」

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

國道3號「4車連環撞」1死4傷！　現場驚曝慘況：直接跟遺體面對面

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

今日烏克蘭明日台灣？　柯文哲：只要撐過4天「對方就慘了」

沒見到蓬佩奧「錯失2024入場票」？　柯文哲：我出價出不贏民進黨

時力立委主張恢復1年徵兵制　「女性納入多元形式義務參與」

教召野營還要自己挖廁所？　軍方：早就過時了

不是高端！北市最先到期疫苗是這款　3萬730劑「效期只到3月底」

快訊／蔡英文今年成立數位發展部　準備公布「台灣淨零碳排路徑圖」

台灣基進參選人願主動報名教召　還要吳斯懷從立法院「滾邊去」

美麗島民調／謝國樑微幅領先　支持蔡適應「接棒林右昌」未達4成

今起發放！北市國中女每月7日換200元衛生棉　3種方法「通路限萊爾富」

女大生不滿被分手PO文「你真很爛」公開帳號　法律系前男友開吉

居檢男天天趴走「吃飯屁聊+外宿」　重罰100萬只繳12萬擺爛失聯

餅總喊「打敗泰迪」　泰迪聽到了：試看看呀

北科大販售「高中學習歷程」5天衝刺營8千！　教育部氣炸要嚴懲

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

玉山中午「突下冰珠」畫面曝光！冷氣團襲台15縣市探10度

高中木聯／三民學弟打冠軍戰　海盜張弘稜：羨慕！好想投

喝整晚還開車！BMW男闖紅燈撞機車再撞公車　害2人骨折送醫

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

無數平民慘被俄軍轟死！澤倫斯基怒批「蓄意謀殺」：上帝絕不寬恕

政治熱門新聞

賴清德看完《時代革命》沉重到說不出話

快訊／新北確診者在北市2天足跡曝！

台電董座請辭　經部次長傳將接任

體育署長懸缺超過200天　立委傻眼：政府真的重視體育？

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

蓬佩奧訪台收422萬演講費　主辦方證實：美國常態作法

高端快過期報廢　陳佩琪：一下午僅2人

民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

今起發放！北市國中女每月7日換200元衛生棉

不是高端！北市最先到期疫苗是這款

美日海空軍頻繁演訓！因應台海對中牽制　B-52、F35、F15全出動

馬英九到家作客　他拉紅布條讚「馬執政8年從未停電」

加水就能吃！最硬教召不怕餓　後備軍人有這5種餐盒吃

更多熱門

相關新聞

加入外交國防委員會挨批　吳斯懷低調現身：行使立委職權毫無爭議

加入外交國防委員會挨批　吳斯懷低調現身：行使立委職權毫無爭議

立法院常設委員會7日上午舉行召委選舉，國民黨立委吳斯懷也低調現身外交及國防委員會投票。吳斯懷會前受訪時表示，今天他是來行使立法委員的職權，毫無爭議，也不會擔心成為政治攻防的議題。

立院新會期召委名單出爐　藍綠黨團各奪8席

立院新會期召委名單出爐　藍綠黨團各奪8席

教召怎麼抽　前職軍曝「4大恐怖真相」

教召怎麼抽　前職軍曝「4大恐怖真相」

立院委員會召委選舉　民進黨團「坐8望10」

立院委員會召委選舉　民進黨團「坐8望10」

加水就能吃！最硬教召不怕餓　後備軍人有這5種餐盒吃

加水就能吃！最硬教召不怕餓　後備軍人有這5種餐盒吃

關鍵字：

教召台灣基進吳斯懷立法院

讀者迴響

熱門新聞

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

從有錢人身上學1事　40歲存4600萬

更多

最夯影音

更多
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！
FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面