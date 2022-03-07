吳斯懷低調現身外交國防委員會　「行使立法委員職權毫無爭議」

▲民進進立委羅致政（左二）、國民黨立委江啟臣（左三）出任外交及國防委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院常設委員會7日上午舉行召委選舉，國民黨立委吳斯懷也低調現身外交及國防委員會投票。吳斯懷會前受訪時表示，今天他是來行使立法委員的職權，毫無爭議，也不會擔心成為政治攻防的議題。

立法院新會期在2月25日開議，常設委員會7日舉行召委選舉，國民黨團日前完成新會期各常設委員會名單，其中國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，也讓黨內的軍系立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

對此，吳斯懷7日上午受訪時僅表示，自己今天是來行使立法委員的職權，毫無爭議，也不會擔心被當作政治攻防的議題。

立法院設有內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會等8個常設委員會，由於召集委員握有排審議案的權利，因此也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

立法院常設委員會7日舉行召委選舉，全數委員會皆經過推舉方式產生召委，並未進行實質投票，其中民進黨團、國民黨團分別在8個委員會都拿下8席召委，台灣民眾黨團則並未與民進黨團合作，使民進黨團在經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會無緣2席全拿。