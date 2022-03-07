　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳斯懷低調現身外交國防委員會　「行使立法委員職權毫無爭議」

▲▼立法院常設委員會召委選舉 外交國防委員會 新任召委江啟臣 羅致政 立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進進立委羅致政（左二）、國民黨立委江啟臣（左三）出任外交及國防委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院常設委員會7日上午舉行召委選舉，國民黨立委吳斯懷也低調現身外交及國防委員會投票。吳斯懷會前受訪時表示，今天他是來行使立法委員的職權，毫無爭議，也不會擔心成為政治攻防的議題。

立法院新會期在2月25日開議，常設委員會7日舉行召委選舉，國民黨團日前完成新會期各常設委員會名單，其中國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，也讓黨內的軍系立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

對此，吳斯懷7日上午受訪時僅表示，自己今天是來行使立法委員的職權，毫無爭議，也不會擔心被當作政治攻防的議題。

立法院設有內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會等8個常設委員會，由於召集委員握有排審議案的權利，因此也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

立法院常設委員會7日舉行召委選舉，全數委員會皆經過推舉方式產生召委，並未進行實質投票，其中民進黨團、國民黨團分別在8個委員會都拿下8席召委，台灣民眾黨團則並未與民進黨團合作，使民進黨團在經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會無緣2席全拿。

►男性魅力激增的秘密在這裡！

ET快訊
快訊／15縣市低溫特報！　越晚越冷下探10℃
台積電跌到576「股東人數再破百萬」！　鄉民瘋喊快買
「瓊瑤最美女郎」結婚淡出13年　老公卻遭拋妻棄子！近況曝
俄羅斯企圖活捉澤倫斯基？　以色列總理曝：普丁知道他躲哪
「爺孫戀」李坤城爆重病　本尊親曝身體狀況
一堆波蘭美女大學生指定來台！　原因讓人噴飯
普丁宴請整桌美女空姐！　用「流浪狗」解釋打烏克蘭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蘇貞昌下令「高齡者施打疫苗給獎勵！」　詳細措施下午曝光

303大停電社區需花近10萬元維修　葉元之：別自認倒楣

279萬劑高端沒打完擬銷毀　侯友宜：希望更多人追打第三劑別浪費

吳斯懷低調現身外交國防委員會　「行使立法委員職權毫無爭議」

快訊／王美花保證1年不缺電　侯友宜批：不是只有1年「應是穩定供電」

快訊／立院新會期召委名單出爐搶先看　民進黨、國民黨各奪8席

民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

馬英九到家作客　他拉紅布條讚「馬執政8年從未停電」

邊境今起「微解封」！檢疫變10天　下周估萬人入境

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

國道3號「4車連環撞」1死4傷！　現場驚曝慘況：直接跟遺體面對面

快訊／蘇貞昌下令「高齡者施打疫苗給獎勵！」　詳細措施下午曝光

303大停電社區需花近10萬元維修　葉元之：別自認倒楣

279萬劑高端沒打完擬銷毀　侯友宜：希望更多人追打第三劑別浪費

吳斯懷低調現身外交國防委員會　「行使立法委員職權毫無爭議」

快訊／王美花保證1年不缺電　侯友宜批：不是只有1年「應是穩定供電」

快訊／立院新會期召委名單出爐搶先看　民進黨、國民黨各奪8席

民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

馬英九到家作客　他拉紅布條讚「馬執政8年從未停電」

邊境今起「微解封」！檢疫變10天　下周估萬人入境

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

情侶裝下殺1090元起！「北歐小刺蝟」大學T超百搭

賈永婕23年前當「八點檔女主角」！　認了後悔接戲：每天都很痛苦

私立大學「學費最快回本」調查出爐！　這5校跌破想像有最高投報率

烏克蘭志工送完飼料「遭擊斃」　親友找到人悲痛：都快到家了

冷氣團來襲「15縣市低溫特報」！越晚越冷台南以北下探10℃

女客趁送餐硬塞吃過空盤　服務員傻眼：托盤還有別人的泡菜鍋

拿韓韶禧當人頭「母欠200萬被告詐欺」！公司發聲：不會幫忙還款

靠景觀豪宅上位！高雄2大房價高貴區　5年新屋站穩3字頭

快訊／蘇貞昌下令「高齡者施打疫苗給獎勵！」　詳細措施下午曝光

303大停電社區需花近10萬元維修　葉元之：別自認倒楣

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

政治熱門新聞

賴清德看完《時代革命》沉重到說不出話

台電董座請辭　經部次長傳將接任

體育署長懸缺超過200天　立委傻眼：政府真的重視體育？

快訊／新北確診者在北市2天足跡曝！

蓬佩奧訪台收422萬演講費　主辦方證實：美國常態作法

高端快過期報廢　陳佩琪：一下午僅2人

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

美日海空軍頻繁演訓！因應台海對中牽制　B-52、F35、F15全出動

加水就能吃！最硬教召不怕餓　後備軍人有這5種餐盒吃

在台烏克蘭人在自由廣場集結　林飛帆、林昶佐、王定宇到場聲援

教召第2天課程曝光！　訓練迫擊砲、機槍、65K2步槍操作

馬英九到家作客　他拉紅布條讚「馬執政8年從未停電」

民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

更多熱門

相關新聞

立院新會期召委名單出爐　藍綠黨團各奪8席

立院新會期召委名單出爐　藍綠黨團各奪8席

立法院常設委員會7日舉行召委選舉，全數委員會皆經過推舉方式產生召委，並未進行實質投票，其中民進黨團、國民黨團分別在8個委員會都拿下8席召委，台灣民眾黨團則並未與民進黨團合作，高虹安、蔡壁如分別在經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會投給自己，也使得民進黨團在這兩個委員會無緣2席全拿。

立院委員會召委選舉　民進黨團「坐8望10」

立院委員會召委選舉　民進黨團「坐8望10」

游錫堃作東讚「新一中政策成形」　蓬佩奧謙虛回應：應該做的

游錫堃作東讚「新一中政策成形」　蓬佩奧謙虛回應：應該做的

發生戰爭怎麼避難？　邱國正曝「國防手冊」最新進度

發生戰爭怎麼避難？　邱國正曝「國防手冊」最新進度

快訊 / 王美花自請處分　蘇貞昌：必追究停電責任不會護短

快訊 / 王美花自請處分　蘇貞昌：必追究停電責任不會護短

關鍵字：

吳斯懷立法院外交及國防委員會

讀者迴響

熱門新聞

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

台中惡火已6死！市長盧秀燕到場

裸照被公開「原圖LINE群組狂傳」　謝忻私下狀態曝光

從有錢人身上學1事　40歲存4600萬

俄：各國勿收留烏克蘭軍機　否則一律視同參戰

更多

最夯影音

更多
FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面