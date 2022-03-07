全聯料理之王中西軍徵件開跑！總獎金價值破百萬「決賽特優者」保送第三季錄影

▲去年第二屆「全聯料理之王線下總決賽」迎來10位精挑細選的參賽者，激烈開搶《料理之王》的錄影資格。今年活動再次上線，想挺進全台廚師夢寐以求的對決舞台，現在就即刻投稿、上傳料理食譜！（圖／全聯提供）

燃燒所有煮夫煮婦「料理魂」的活動回來了！持續推廣在家料理自煮多年的全聯福利中心，已連續兩年贊助東森新媒體ETtoday、聯手推動烹飪實境秀《料理之王》，節目不僅叫好叫座，也成功將廚藝精湛的年輕主廚推向世界舞台！其中就有許多參賽廚師，就是先從全聯的線上徵件活動展露頭角，進而過關斬將、殺進全球華人的廚藝殿堂！時隔一年，第三屆「全聯料理之王中西軍」食譜募集活動再度盛大登場，同樣要募集各方好手的私房食譜，經過線上、線下激烈選拔，再一舉將5位特優得獎者於料理檯前的帥氣廚藝，送進《料理之王第三季》攝影棚脫「影」而出！

年初就被許多民眾敲碗詢問的「全聯線上食譜徵件活動」，終於在近日正式宣布再度開跑！做為全台煮夫煮婦的好夥伴，全聯多年以來積極經營生鮮、力挺地方小農，更以產地直送、安心履歷的新鮮蔬果，讓消費者安心買放心煮。歷年來不定期推出線上食譜募集活動，累計活動參與人次達上千人，更難得的是，每場活動不只讓愛煮、愛分享的人感到不孤單，也意外獲得滿滿的自信與療癒！

去年突爆發的疫情，更是帶動新一波在家自煮的風潮，從不少社群媒體的PO文分享，就可以看出許多人在這一年內解放出從沒想過的料理魂，今年的線上食譜徵件活動，參賽人數與徵件數量預期都將再創新高，想拿到總獎金破百萬的好禮以及《料理之王第三季》的參賽資格，將比前兩屆還更激烈、更有看頭。

第三屆「全聯料理之王中西軍」食譜募集活動分為兩階段，第一階段線上徵件自即日起至3/29，使用全聯購買的食材做成中式或西式料理，並在活動官網點選「立即參加」、登入FB後即可投稿。本次活動接受「料理圖片」和「料理影片」兩種形式，參賽者只要擇一投稿即可。「料理圖片」需至少上傳2張照片（料理過程或成品照），其中一張照片需露出食材外包裝。如果圖片中有出示在全聯福利中心消費的食材結帳發票（電子發票可於PXPay全聯支付APP／交易紀錄截取消費交易明細），就有機會獲得更高的評分分數，或許這就是得以晉級到第二階段線下準決賽的關鍵！

如選擇上傳「料理影片」，格式比例需為1920*1080、大小100MB內，片長3分鐘以內，影片中一樣需有食材外包裝畫面，如果想爭取更多分數，也別忘了把全聯食材結帳發票或截圖的消費紀錄剪進影片中。圖片或影片投稿上傳後，就等著熱情網友投票並大力分享，讓自己的美味料理、俐落手藝讓更多人看見！

同時，評審團隊在第一階段將以是否符合主題（30%）、創意表現（30%）、食譜完整度（30%）、成品表現（10%）為標準，選出30名中獎者。中獎者皆可獲得全聯福利中心福利點50,000點還有機會參與預定在4/9舉辦的第二階段線上準決賽，最後取優等5名獲得獎金10,000元，特優5名將獲得獎金50,000元、獎座乙座，以及挺進《料理之王第三季》節目錄影資格，與各方高手切磋廚藝、接受國際級廚藝大師的指導與講評，為拿下「新一代料理之王」的頭銜而戰！

募集期間內只要每週上傳2篇從沒在ETtoday平台發表過，且符合中式、西式主題的食譜，也有機會抽到福利點5,000點，每週將抽出125名幸運料理人，四週共有500位名額，點數拿到後再衝全聯採買當季食材，和家人朋友分享成就感滿滿的新鮮美饌。詳情請參閱活動網站https://events.ettoday.net/activity/pxmartxcooking3/792。