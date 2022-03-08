全聯驚見「神秘ATM」！她曝超強功能　網大讚：好方便

▲原PO發現可以存錢的ATM。（圖／翻攝自TikTok／@hey__321321）

實習記者林郁婷／綜合報導

你有注意到全聯有一台能收零錢的ATM機台嗎？一名女網友從男友那裡得知，某間全聯有ATM可以收零錢，於是帶著銅板去親自嘗試，結果真的順利將零錢存進帳戶裡，讓她驚喜直呼「發現新大陸！」

原PO在TikTok分享一段影片，配文並寫著「發現新大陸」，表示男友上次和她說，有一間全聯的ATM有存零錢的功能，讓她覺得很驚奇，於是帶了不少零錢過去嘗試。影片中只見她站在一台機器前，接著將帶來的零錢倒入洞口，只見大大小小的銅板一個個掉進去，「不能貪心一次倒太多」，最後真的順利存錢成功，「以後零錢都可以拿來存了」。

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網友看完也都覺得新奇，「好酷唷！我以為只有銀行有耶」、「這可以服務喜歡存零錢的人，還不錯」、「感覺很好玩，上次在捷運存悠遊卡，好像最多只能放10幾個硬幣」、「至少不用整理的感覺，吸引各戶來辦帳戶，行銷思維好強」、「這超好用」。

有知情網友表示，「設計這個只是想方便繳信用卡的人可以剛好繳整數」，也有人認為投多了也很累的感覺，「上次存了13次300個的機器， 搞掉快1個半小時，還扣了13次手續費」、「每次都很怕擋到別人太久，後來都去銀行了」。