俄軍手持機關槍！　烏克蘭人「肉身阻擋」軍隊車怒嗆：殺人凶手

▲烏克蘭平民用肉身阻擋軍隊前進。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏俄戰爭持續延燒，網路上流傳一群烏克蘭人竟然肉身阻擋在俄國軍隊車前，朝他們大喊「侵略者」、「殺人凶手」的影片，即使俄軍手上拿著機關槍想要嚇阻，他們卻繼續擋在軍隊前，另外還有手無寸鐵的烏克蘭人，撲到俄軍車上進行破壞的畫面。

Civilian people in #Melitopil are trying to stop #russianarmy! People are screaming “Russians - you are the killers! Russians go home!” Ukrainian people just stand on the roads and block occupier movement! pic.twitter.com/XJRoeHFltz — Volodymyr Birulia (@vldmr_b) March 1, 2022

事件發生在烏克蘭南部的梅利托波爾市(Melitopol)，影片中可看到，約30名憤怒的烏克蘭男女擋在俄羅斯軍車前，手上沒有任何武器，即使軍人向空中開火也毫不畏懼，後來軍車繼續往前開，一群人仍繼續擋在車前，用自己的身體阻止車子前進。

網路上另外一支影片發生在庫普揚斯克市(Kupiansk)，該市位於烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)附近，一群烏克蘭民眾發現俄羅斯軍車後居然一擁而上，其中一名男子甚至爬到俄軍車上，赤手空拳進行攻擊，讓俄軍只能加速逃離現場，在在顯示出烏克蘭人對於俄軍無懼的剛強態度。

▼烏克蘭民眾手持國旗跳上俄軍車。（圖／翻攝自Twitter）