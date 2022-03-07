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北投分局1年半換4個偵查隊長　驚爆「鎮煞祕寶」被移位

台北市警局北投分局20年前曾發生刑警前妻從頂樓墜樓身亡的命案。

▲台北市警局北投分局20年前曾發生刑警前妻從頂樓墜樓身亡的命案。

圖文／鏡週刊

台北市警局北投分局短短1年半換了4位偵查隊長，創下紀錄，警界盛傳是因偵查隊的泡茶桌被移動，破壞風水所致。本刊調查，20年前，一名北投分局刑警的前妻因感情糾紛，與前夫在分局頂樓談判墜樓身亡，之後不但有分局長企圖跳樓輕生，還有刑警撞邪，後來分局找來命理師在偵查隊擺放一張擋煞用的泡茶桌，情況才改善。熟料，1年半前，吳姓偵查隊長移動泡茶桌後，不但自己遭到撤換，之後3任隊長也因不同理由提早下台，風水之說不脛而走。

台北市警局北投分局本月將有新的偵查隊長報到，這已經是1年半來，分局的第五任隊長，汰換率之高，創下紀錄。為什麼會這樣？警界盛傳是因為偵查隊裡「擋煞」用的泡茶桌被移動，影響風水所致。

▼北投分局偵查隊的泡茶桌被挪動後，短短1年半換了4個偵查隊長。

北投分局偵查隊的泡茶桌被挪動後，短短1年半換了4個偵查隊長。（讀者提供）

這張泡茶桌的故事，要從20年前談起，待過北投分局刑事組（偵查隊前身）的退休刑警告訴本刊，某天深夜，一名同事的前妻到辦公室找人，2人一見面便吵了起來，不想家醜外揚，同事帶著前妻到分局頂樓談判，不料最後她卻墜樓身亡。

▼吳漢中移動泡茶桌以後，北投偵查隊連續發生弊案，他也因此遭撤換。

【北投分局冤魂煞】1年半換4個偵查隊長　驚爆竟因鎮煞祕寶遭移位

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▼許永益因沒處理好「北投之亂」，遭撤換下台。

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退休刑警說，死者的父母不相信女兒會輕生，懷疑她是被推下樓摔死，所以找民代陳情，分局也展開調查。死者的前夫接受調查時，承認2人為了離婚的事到頂樓吵架，吵完後他自己下樓，沒想到前妻會跳樓輕生，由於分局頂樓沒有監視器，警方也沒查到任何他殺的證據，最後只能以自殺結案。

▼高玉松去年底罹癌，預計本月轉調內勤養病。

【北投分局冤魂煞】1年半換4個偵查隊長　驚爆竟因鎮煞祕寶遭移位

▼北投分局位處中央北路、光明路口，屬風水學上的「剪刀煞」。

【北投分局冤魂煞】1年半換4個偵查隊長　驚爆竟因鎮煞祕寶遭移位

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