孫文南院「建立延安」爆紅統爭議　吳佩蓉：不會讓你們得逞

▲孫文學校再爆「紅統」爭議！前促轉會副研究員吳佩蓉在臉書爆料，今年2月19日，由中山大學公共事務研究所教授汪明生主導的「孫文南院」，在高雄舉辦一場例會，包括前立委林正杰、前文化大學教授楊祖珺等人，並在汪明生的臉書公開分享會議影音。沒想到林等人竟在會議中稱：「來建立一個我們的延安吧」「把高雄當成一個重中之重的地方」等語，氣得吳佩蓉直批：「高雄絕不會成為你們的延安老巢！」

圖文／鏡週刊

吳佩蓉表示，在二二八紀念日這天、俄羅斯入侵烏克蘭第5天，發現孫文南院這些講者的發言，真的讓人深感憤怒！林正杰在會議中說：「台灣的人齁，二二八才死掉八百個人，可以記仇多少年？」甚至還呼籲當天出席的人，號召朋友常來高雄，要把高雄當成「延安」，這樣的紅統言論，完全令人不能接受。

吳佩蓉反問，國民黨跟共產黨和談的結果是什麼？是輸掉整個江山和政權，一路敗逃到台灣，而今這群人吸附在台灣，淪為中國統戰棋子。相關言論實在是辜負祖父母、父母的亡命逃亡，若如此相信共產黨的說詞，當初為何不選擇留下？

吳佩蓉話鋒一轉，反批身兼孫文南院院長的教授汪明生，她說，汪藉著中山大學的教職，利用學術圈的資源，招收來自軍、警、公教、政治、媒體等各界的碩博士生，累積大量的人脈，以致高雄市議員李雅靜的碩士論文抄襲事件爆發後，他還敢大言不慚地說資料是他給李雅靜的，所以「不算抄襲」。

吳佩蓉表示，有幾個基本的概念比必須說清楚，春秋戰國的國，是周天子所分封的諸侯國，台灣並不在其中，而封建王國跟現代國家的概念也不一樣。另外，經濟或貿易依存度高，也不意味不同或相鄰的國家就必須走向統一。若汪、林等人偶而要來高雄找朋友清談、或旅遊刺激消費可以，若想搗亂，麻煩回去「祖國延安」。

吳佩蓉說，星星之火足以燎原，台灣的民主自由，是許許多多前輩犧牲了生命、遭受人權迫害，還有上上一代、上一代壓抑吞忍獨裁政權，用一張張選票持續鞏固而來，也是我們及下一代期盼安身立命、賴以維繫的體制。期盼國安單位、教育部和中山大學，別再姑息縱容或等閒視之。



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