比盲眼龍婆還準！　《辛普森家庭》1998年早預言烏克蘭結局

圖文／鏡週刊

美國卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）以針砭時弊、黑色幽默聞名於世，更神的是，自1989年12月首次登上螢幕，多次對世界大事做出成功預言，比保加利亞神婆、印度神童還準！原來早在1998年，卡通就預言俄羅斯入侵烏克蘭。

《辛普森家庭》最有名的預言之一，便是川普當選美國總統。2000年，卡通播出川普成為美國總統，當時川普還只是名商業巨擘兼實境秀主持人，但成功在2016年當選總統。該劇創作人員之接受採訪時表示，當時加入這個劇情，是為了警告川普上台後的瘋狂後果，想不到最終戲如人生，也因此在全球掀起一股《辛普森家庭》神預言熱潮。

俄羅斯大軍入侵烏克蘭，震驚全球。早在1998年，卡通就預言了俄羅斯的野心，在那一集，爸爸「荷馬」又捅婁子，在軍演時誤將潛艇導彈射到俄羅斯水域，美、俄等國在聯合國談判，此時俄羅斯代表自稱為「蘇聯」，美國代表驚呼：「蘇聯？我以為蘇聯已經解體了！」

俄羅斯代表邪惡大笑：「我們就是要你們這麼誤以為！」隨即出動坦克，展開軍事侵略行動，連建立全球第一個共產主義政權的列寧，也從棺材中爬起來。

針對俄羅斯的軍事行動，俄羅斯總統普丁二週前公開發表演說，透露要重新建立新歐洲，並重返舊蘇聯榮光，而《辛普森家庭》早在1998年就看透了這個戰鬥民族的豺狼野心。

為了支持烏克蘭，《辛普森家庭》在官方推特，發表了辛普森ㄧ家手拿烏克蘭國旗的照片，有趣的是，媽媽「美枝」的藍髮、黃臉，與烏克蘭國旗的藍天、黃麥配色毫無違和，這次是否能再次帶來好兆頭呢？



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