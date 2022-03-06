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比盲眼龍婆還準！　《辛普森家庭》1998年早預言烏克蘭結局

《辛普森家庭》在官方推特，發表了辛普森一家手拿烏克蘭國旗，網友響應瘋傳。（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

美國卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）以針砭時弊、黑色幽默聞名於世，更神的是，自1989年12月首次登上螢幕，多次對世界大事做出成功預言，比保加利亞神婆、印度神童還準！原來早在1998年，卡通就預言俄羅斯入侵烏克蘭。

《辛普森家庭》最有名的預言之一，便是川普當選美國總統。2000年，卡通播出川普成為美國總統，當時川普還只是名商業巨擘兼實境秀主持人，但成功在2016年當選總統。該劇創作人員之接受採訪時表示，當時加入這個劇情，是為了警告川普上台後的瘋狂後果，想不到最終戲如人生，也因此在全球掀起一股《辛普森家庭》神預言熱潮。

《辛普森家庭》2000年編寫出川普當選美國總統的情節，最終16年後預言成真。（翻攝自推特）

俄羅斯大軍入侵烏克蘭，震驚全球。早在1998年，卡通就預言了俄羅斯的野心，在那一集，爸爸「荷馬」又捅婁子，在軍演時誤將潛艇導彈射到俄羅斯水域，美、俄等國在聯合國談判，此時俄羅斯代表自稱為「蘇聯」，美國代表驚呼：「蘇聯？我以為蘇聯已經解體了！」

早在1998年，《辛普森家庭》預言了俄羅斯重返舊蘇聯的野心。（翻攝自《紐約郵報》）

俄羅斯代表邪惡大笑：「我們就是要你們這麼誤以為！」隨即出動坦克，展開軍事侵略行動，連建立全球第一個共產主義政權的列寧，也從棺材中爬起來。

賀錦麗當選美國副總統，就職典禮上的穿著與《辛普森家庭》多年前《霸子預見未來》的妹妹「花枝」打扮雷同。（翻攝自推特）

針對俄羅斯的軍事行動，俄羅斯總統普丁二週前公開發表演說，透露要重新建立新歐洲，並重返舊蘇聯榮光，而《辛普森家庭》早在1998年就看透了這個戰鬥民族的豺狼野心。

在 《辛普森家庭》中文改編配音版，媽媽美枝怒斥：「我們家又不姓歐陽！不需要彎腰跪著發大財！」（翻攝自福斯YT頻道）

為了支持烏克蘭，《辛普森家庭》在官方推特，發表了辛普森ㄧ家手拿烏克蘭國旗的照片，有趣的是，媽媽「美枝」的藍髮、黃臉，與烏克蘭國旗的藍天、黃麥配色毫無違和，這次是否能再次帶來好兆頭呢？

 


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