基輔屍袋「風一吹死人復活」？影片畫面驚悚...真相曝光眾人傻眼

▲記者背後的「屍體」忽然復活,引起網路熱議。(翻攝《OE24》影片畫面)

圖文/鏡週刊

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注,一段影片在社群媒體瘋傳,外國網友指出,有德國記者在基輔報導街頭佈滿屍袋場景,沒想到風一吹,其中一個屍袋裡的屍體竟「奇蹟復活」,令人震驚。該段影片被傳到PTT八卦板,但其實,這段影片內容是在維也納的反氣候政策抗議活動,與俄烏戰爭毫無關係。

一名PTT鄉民昨(28日)在八卦板轉發一段推特影片,17秒的影片中,一名記者用德語實況報導,背景是一排排的屍袋,忽然一陣風吹過,其中一個屍袋被吹了起來,裡面的「屍體」竟動了起來,結果有一個女人衝上前,幫忙把屍袋整理好,嚇壞不少網友。

▲PTT網友轉發推特貼文。(翻攝PTT八卦板)

事實上,這段影片出自於奧地利媒體《OE24》在今年2月4日發布,當時俄羅斯根本還沒入侵烏克蘭。影片內容其實是環保組織在奧地利維也納進行一場抗議活動,在長達2分多鐘的完整影片中,可見49名抗議者身裹黑色屍袋躺在地上,象徵氣候死亡,其他人則身著黑衣,手持鐮刀和寫有「氣候保護法拯救生命」和「對當前的氣候政策說不」標語。

German reporter covers a shocking scene of body bags lining the street in Kyiv. #kiev pic.twitter.com/64cxAJdGjI