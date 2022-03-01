基輔屍袋「風一吹死人復活」？影片畫面驚悚...真相曝光眾人傻眼

▲記者背後的「屍體」忽然復活，引起網路熱議。（翻攝《OE24》影片畫面）

圖文／鏡週刊

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，一段影片在社群媒體瘋傳，外國網友指出，有德國記者在基輔報導街頭佈滿屍袋場景，沒想到風一吹，其中一個屍袋裡的屍體竟「奇蹟復活」，令人震驚。該段影片被傳到PTT八卦板，但其實，這段影片內容是在維也納的反氣候政策抗議活動，與俄烏戰爭毫無關係。

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一名PTT鄉民昨（28日）在八卦板轉發一段推特影片，17秒的影片中，一名記者用德語實況報導，背景是一排排的屍袋，忽然一陣風吹過，其中一個屍袋被吹了起來，裡面的「屍體」竟動了起來，結果有一個女人衝上前，幫忙把屍袋整理好，嚇壞不少網友。

▲PTT網友轉發推特貼文。（翻攝PTT八卦板）

事實上，這段影片出自於奧地利媒體《OE24》在今年2月4日發布，當時俄羅斯根本還沒入侵烏克蘭。影片內容其實是環保組織在奧地利維也納進行一場抗議活動，在長達2分多鐘的完整影片中，可見49名抗議者身裹黑色屍袋躺在地上，象徵氣候死亡，其他人則身著黑衣，手持鐮刀和寫有「氣候保護法拯救生命」和「對當前的氣候政策說不」標語。

German reporter covers a shocking scene of body bags lining the street in Kyiv. #kiev pic.twitter.com/64cxAJdGjI — Sk Boz, PhD (@skbozphd) February 28, 2022

這段影片早前也被誤傳是Covid-19染疫生亡者，後來抗議者告訴《法新社》，抗議行動與疫情無關，呼籲網友誤再亂傳。

▼影片內容其實是環保團體2月4日在奧地利的抗議活動。（翻攝ViennaForFuture推特）



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