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長髮妹彩券行「8秒踉蹌片」瘋傳！「資訊量大」震暈網...本尊神到了

一名長髮妹在彩券行外一個踉蹌引發網友暴動。（翻攝自爆廢公社）

▲長髮妹買彩券險跌倒。（翻攝自爆廢公社）

圖文／鏡週刊

近日一張彩券行8秒影片，掀起大票網友關注，一名在買彩券的長髮妹穿著低胸連身裙，拿到彩券後就往外奔，波濤洶湧3秒狂抖畫面，引發網友暴動，在社群上掀起熱議，更有網友神到長髮妹的IG。

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一名網友在臉書「爆廢公社」社團分享8秒影片，只見一名長髮妹戴著黑色口罩，穿著低胸黑色連身長裙，當時買到彩券後就急著往外奔，怎料，似乎跑過頭加上穿拖鞋，一個來不及煞停就踉蹌了一下，還好被身邊的人拉了一把，但胸前春光洩光光。

近日一張彩券行外8秒影片，掀起大票網友關注。（翻攝自爆廢公社）

▲8秒影片掀起大票網友關注。（翻攝自爆廢公社）

影片中，長髮妹因連身裙有點低胸，加上一個踉蹌，胸前春光全洩，波濤洶湧3秒狂抖畫面，讓大票網友暴動直喊，「沒禮貌，IG勒？聯絡方式勒？都沒有以後她真的跌倒怎麼辦？」「彩券買起來」「12小時的影片有夠無聊」「敲碗IG阿！」

正妹因為買彩券引發網有關注。（翻攝自ning___nqq IG）

▲網友起底長髮妹本尊。（翻攝自ning___nqq IG）

在一片跪求IG聲浪下，真有網友神到該長髮妹的IG，正妹「丁寧」擁有1.1萬粉絲追蹤，五官深邃、身材姣好的她不吝嗇大秀好身材，還有幾張美照中，丁寧露出甜美親切的笑容，與高冷風格意外形成反差萌。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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關鍵字：

鏡週刊彩券行丁寧

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