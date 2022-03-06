她錄取新工作秒離職　到職日前突被告知「不缺人」傻眼

▲女子在順利應徵後就辭掉原本的工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社記者林長順台北6日電

周姓女子去年5月間到保全公司應徵社區秘書獲錄取後辭掉原本工作，到職日前幾天卻接到保全公司電話，表示不缺人，周女提告求償。士林地院判決保全公司應賠償周女1萬餘元。

周女主張，她於去年5月4日到保全公司面試，應徵社區秘書職務，保全公司高姓總經理面試後表示錄取周女，要求周女同年5月29日至31日到賣場實習，並要她向原本任職的公司辦理離職手續。

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周女表示，她後來收到保全公司的服裝儀容注意事項後，為公司業務需要而添購白色圓領T恤、黑色高跟鞋等，支出新台幣2000餘元，另向原公司請假3天，並提出自5月31日離職。

周女指出，沒想到保全公司竟於5月25日以無法接到新案場的理由，表示目前不缺人，隨即對周女到任就職事情置之不理，且否認兩造間成立僱傭關係。周女提告求償治裝費、請假費、1個月薪資4萬餘元。

保全公司表示，按照慣例，會在新案場的社區管理委員會確認錄取者符合社區需要後，才會發給錄取者錄取通知。而高男當時面試後，曾要周女先別離職，並沒有要求周女儘快辦理離職手續。

保全公司指出，周女為能順利通過面試，支出服裝費用，縱使未經錄取，這些服裝並非即無用處，何來損害。另外，兩造既未成立僱傭契約，即無期待薪資利益的損害。

士林地方法院審理後，認定周女自面試起至被指派到案場實習等，顯然讓周女有相當理由相信兩造間僱傭契約確已成立，周女因此添購原本不需要購買的服裝，向原任職公司請假、提出離職申請等，有相當因果關係。

不過，周女已另外找到工作，同年6月16日開始上班，士院判決保全公司賠償周女服裝費用、請假薪資損失及6月1日到15日沒有工作的薪資損失合計1萬8000餘元。全案可上訴。