美日海空軍頻繁演訓牽制中國　共軍今下午仍派殲-11擾台

▲共軍派遣一架殲11侵擾台灣空域。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

在俄羅斯以武力侵入烏克蘭後，台海局勢備受國際關注，美國、日本海空軍近日頻繁進行聯合演訓；不過，共機6日仍派遣一架殲-11侵擾台灣空域，而我空軍依慣例升空戒備，並實施廣播驅離。

美軍、日本自衛隊近日積極進行實兵演訓，根據日本共同社報導，自2月15至17日，日本航空自衛隊與美國空軍，在太平洋海域上實施聯合演訓，是考慮到台海局勢，此舉意在展現對華牽制姿態。

根據日本航空自衛隊1日消息指稱，美國空軍出動B-52轟炸機、F-35A隱形戰機各有2架，以及一架KC-135空中加油機，日本航空自衛隊派出那霸基地第9航空團的兩架F-15戰機，於那霸東南的太平洋海域上實施了聯合訓練。

接著，日本海上自衛隊、陸上自衛隊4日指出，2月28日至3月4日，美軍在關東南部至關島北部區域舉行了聯合訓練。根據日本共同社指出，水陸機動團4至25日，還在靜岡縣的演習場與美國海軍陸戰隊展開訓練，意在展示對於中國海洋活動，日美合作應對能力。

不過，共軍在6日仍派遣一架殲-11戰機侵擾台灣西南空域，而我空軍依照慣例升空戒備，並實施廣播驅離，以及飛彈追監等作為。