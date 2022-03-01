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拜登訪團剛到！共機日夜擾台　殲16、武裝直升機、空警500現蹤

▲▼殲16。（圖／國防部提供）

▲殲16。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）1日派資深特使團訪台；在此同時，共軍則在白天派遣2架殲16，以及空警500、直9反潛武裝直升機、運8反潛機各一架次，而晚間又派1架次直9反潛武裝直升機侵擾台灣西南空域。

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

訪團在下午4時15分左右，搭乘美國政府行政專機降落松山機場；而在此同時，共軍在白天派遣2架殲16，以及空警500、直9反潛武裝直升機、運8反潛機各一架次擾台；晚間又派1架次直9反潛武裝直升機侵擾台灣西南空域。

對此，空軍依照慣例派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離，以及防空飛彈追監等相關作為。

▼共軍直9武裝直升機。（圖／國防部提供）

▲▼共軍直9武裝直升機。（圖／國防部提供）

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