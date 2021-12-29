彭博示警明年共機擾台次數更多　邱國正：整備不分時間

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

彭博新聞（Bloomberg News）日前報導，今年的擾台共機數量超過2020年的2倍，台灣明年面對的次數料將更多。對此，國防部長邱國正29日表示，很多狀況都不樂見，國軍唯一能做的就是整備，而且整備不分時間，「不是今年、明年的」。

立法院外交及國防委員會29日繼續審查「111年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開部分」，邱國正會前受訪時表示，很多狀況國軍都不樂見，「敵情威脅越來越大，我們壓力當然也越來越大」，但是國軍責無旁旁貸，就是要去面對。

邱國正強調，國軍唯一能做、而且也應該要做的就是整備，而整備不分時間的，不是說今年、明年，國防部一直講要料敵從寬，「我們嚴格考驗有沒有這個能耐去面對，目前為止可以的」，至於國外媒體要怎麼報導，當然必然的，這就是在料敵寬的範疇之內。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）正式簽署國防授權法，法案將投注資金擴大太平洋嚇阻倡議，以面對中國競爭，也建議美國防部邀請台灣參加明年環太平洋軍演，並強化台灣不對稱戰力。

對此，邱國正則說明，任何一個團隊、任何一個國家，「對我們有所正面幫助的，我都樂見」，因為詳細的細節他還沒看，哪怕未來有進一步的進展，我們也要評估量力而為。

邱國正也說，只要是台灣能做到的，既然樂見當然就要樂於配合，「但配合不是完全照單全收，我們會做一個評估」，至於國民兵因為在交流的範疇當中，相關部分都會接觸到，但細節部分還不便跟大家報告，但是已經列為交流的範疇。