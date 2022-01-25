　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：共軍出沒東部外海　台灣恐須修改作戰計畫

▲▼中國第四代驅逐艦055型飛彈驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國第四代驅逐艦055型飛彈驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北24日綜合外電報導

「金融時報」報導，中國海軍常態性出現在日本琉球群島東南方及台灣東部附近海域，北京在此擴張海上勢力，恐迫使台灣必須修改作戰計畫，防止東岸地區成為未來可能戰場。

報導指出，根據台灣、日本與美國官員，過去6個月，解放軍海軍輪派驅逐艦與飛彈護衛艦，在琉球群島（日本稱南西諸島）最南端的東方與南方海域巡航。

美國國防部官員指出，過去1年，解放軍海軍增加在西太平洋琉球群島與台灣之間海域出沒，目前有1艘戰艦在這個海域常態性部署，而且時常有第2艘戰艦伴隨。

報導指出，這代表中國海軍首次常態部署於北起日本、南至菲律賓的「第一島鏈」外。

北京認為，能夠在這塊海域自由行動，是共軍海上力量的關鍵。軍事分析家認為，如果中國攻打台灣，西太平洋將是美國與中國可能發生衝突之處。

台灣與日本國防專家認為，中國海軍的行動清楚表明，中共正在為未來潛在犯台戰事中極為關鍵的情況預作準備，包含攻擊台灣東部海岸的空軍基地，以及切斷美軍從日本和關島對台馳援的路徑。

一名聽取美日會談簡報的專家指出：「過去，中國海軍在這塊海域的動作，只被狹隘地解讀為對尖閣諸島（釣魚台列嶼）構成威脅，但現在越來越清楚，威脅的是南西諸島（琉球群島）與台灣。」

共同社日前報導，美國和日本認為當前最重要任務，是把配備先進機動飛彈發射器的美軍陸戰隊，做好緊急部署至南西諸島的準備。

報導指出，日本自衛隊和美軍已擬定一份日美共同作戰計畫，以應對台灣可能發生的緊急狀況。突發事件初期階段，美國陸戰隊將在南西諸島設立臨時的攻擊用軍事據點。

美軍的「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System）將會對南西諸島附近海域的共軍艦艇構成威脅。另一名參與簡報人士說：「這項計畫是我們商討因應此種情況的聯合作戰對策之一。」

一名台灣前軍方高層官員表示：「共軍想要迅速取得決定性的勝利，因此必須摧毀我們將撤退到東部的戰機與艦艇。」

台灣的作戰計畫是，假設共軍依傳統想法從西岸發動攻擊，艦隊可撤到西太平洋，戰機則藏在花蓮基地山洞裡的機庫。

中華戰略暨兵棋研究協會研究人員徐彥齊表示：「我們常談的是解放軍在台灣西南方的活動，以及在東南方漸增的活動。但他們真正在做的是演練在我們東部海域的作戰空間管理。」

去年11月，當行政院政務委員唐鳳參加美國總統拜登提倡舉辦的線上民主峰會時，2艘中共071型船塢登陸艦穿越與那國島和台灣之間的海域，並在台灣東北方演習。

中國海軍071型船塢登陸艦（玉昭級）排水量約2萬噸，在075型服役前，是中國海軍最大型的登陸艦，可搭載4架直升機，從艦後方甲板起降，載運兵員約900人，可用水陸兩棲戰車、氣墊登陸艇載人登陸，很可能被用於攻擊花蓮空軍基地的作戰中。

►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶

ET快訊
台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」！背後意義曝
茄子蛋《浪子回頭》男星3年婚變！曾入圍金馬　老婆突發單身宣言
納豆腦出血動完手術進加護　醫：未來3個月是黃金恢復期
納豆傳腦出血開刀年前全面停工　《食尚玩家》緊急找八點檔女星代
總統府180鮮肉憲兵「6年崩壞」遭出賣　殘酷對比照震撼千人
138公斤乩童硬上西螺羅志祥　前輩法師出面護航「是兩人累世糾
港籍人妻產後「血崩成植物人」！夫淚控台中婦產科疏失：人生全毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海地規模5.3地震傳災情　至少2死50傷

快訊／南韓新冠疫情炸裂！今增8571例破紀錄 Omicron成主流病毒株

美F-35C戰機降落失敗撞航母！　飛行員在內7人受傷

金融時報：共軍出沒東部外海　台灣恐須修改作戰計畫

英相強生「派對門」醜聞連環爆！　封城期間在官邸開生日趴

拜登將與歐洲盟友視訊會議　因應俄對烏克蘭威脅

布吉納法索總統逃過刺殺！　軍隊稱和平接掌政權

美國駐日大使藉影片發聲　暗批中俄威脅民主秩序

海德堡大學槍擊凶嫌身分曝！　作案動機調查中

「今年有望結束疫情嚴重階段」　譚德塞：全球要學習與病毒共存

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

聽到開門聲！貼心柴微笑迎接　叼小床給馬麻：趕快躺下休息❤

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

海地規模5.3地震傳災情　至少2死50傷

快訊／南韓新冠疫情炸裂！今增8571例破紀錄 Omicron成主流病毒株

美F-35C戰機降落失敗撞航母！　飛行員在內7人受傷

金融時報：共軍出沒東部外海　台灣恐須修改作戰計畫

英相強生「派對門」醜聞連環爆！　封城期間在官邸開生日趴

拜登將與歐洲盟友視訊會議　因應俄對烏克蘭威脅

布吉納法索總統逃過刺殺！　軍隊稱和平接掌政權

美國駐日大使藉影片發聲　暗批中俄威脅民主秩序

海德堡大學槍擊凶嫌身分曝！　作案動機調查中

「今年有望結束疫情嚴重階段」　譚德塞：全球要學習與病毒共存

快訊／宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉：請別攻擊家人！百萬頻道全清空

海地規模5.3地震傳災情　至少2死50傷

快訊／南韓新冠疫情炸裂！今增8571例破紀錄 Omicron成主流病毒株

聯電法說會登場、道瓊暴跌後V轉　財經HOT 5一次看

熱褲辣妹大露屁股蛋！　趴地狂射「8秒彈跳片」震暈全網

夫廚房鋼絲球刷馬桶「想讓妳稱讚」　妻崩潰：房東剛換新的

網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」！背後意義曝

好友都在家　台大仁醫：親戚一來，全家中Omicron

納豆腦出血開刀！常見6症狀曝光　醫籲「3少1多」護血管

林智勝下一步韓媒也關注　點名加入味全與2強投組隊

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

國際熱門新聞

快篩前出現1症狀　恐已染Omicron

烏克蘭緊張　北約派軍艦軍機赴東歐

德國驚傳校園槍擊　傷亡人數不明

譚德塞：今年有望結束疫情嚴重階段

北約：美國考慮調西歐部隊到東歐

海德堡大學槍擊案1死3傷　凶嫌自盡亡

加強劑驚爆恐怖副作用　她打完急住院6天！

烏克蘭將領驚爆「俄入侵時機」：與北京有關

海德堡大學槍手身分曝！　作案動機調查中

男友上電視摟別人　她看球才知被綠

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

真破億顏值！新加坡正妹性感照NFT　成交量太驚人

布吉納法索總統逃過刺殺　軍隊稱和平掌權

偷渡精蟲！他坐牢15年　妻連生4胎

更多熱門

相關新聞

美駐日大使暗批　中俄威脅民主秩序

美駐日大使暗批　中俄威脅民主秩序

美國駐日大使易曼紐23日抵日履新，正在隔離的他藉影片表示，美日同盟是帶給印太地區無限可能性與希望的燈塔。他雖未直接點名中俄，但指出強權政治經常威脅民主秩序。

日媒揭「中國不戰奪台」戰略：在台灣製造不反中、統一輿論

日媒揭「中國不戰奪台」戰略：在台灣製造不反中、統一輿論

台灣首見帛琉境外移入案！陳時中說話了

台灣首見帛琉境外移入案！陳時中說話了

美退役上將：若北京犯台　美可經濟制裁並助台自衛

美退役上將：若北京犯台　美可經濟制裁並助台自衛

北京施壓立陶宛　德國外長：中國勒索分化歐洲

北京施壓立陶宛　德國外長：中國勒索分化歐洲

關鍵字：

金融時報共軍解放軍中國西太平洋台灣

讀者迴響

熱門新聞

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

納豆經紀人「粉專底下」曝病況真相！　看侯友宜PO文超慌

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

總統府鮮肉憲兵6年崩壞　對比照震撼千人

納豆動完手術人在加護病房！　「工作已請假」最新病況曝光

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

張庭神隱1個月現身了？　攜女兒痛哭求原諒網看傻

女友激情後「突然唱國歌」　網破解玄機

侯友宜發文「集氣納豆」　經紀人致電納豆媽曝狀況

「全台濕2天」雨最多時間曝　強冷空氣陪過年探10℃

網轟「海漂蘭姆酒賣盤子價！」　台酒問：我們碼頭工月領三千人民幣嗎？

過年她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫嗆：離婚

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面