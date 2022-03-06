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烏克蘭前部長持槍上戰場　俄軍入侵後「不再寬容」：我決定殺人

▲▼烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安（Volodymyr Omelyan）加入烏克蘭國土防衛軍，堅守首都基輔。（圖／翻攝自Facebook／Volodymyr Omelyan）

▲烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安（Volodymyr Omelyan）加入民兵，保衛首都基輔。（圖／翻攝自Facebook／Volodymyr Omelyan）

文／中央社記者閻文韜、陳家瑜台北6日電

烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安加入烏克蘭國土防衛軍，今天接受中央社視訊訪問說，戰爭讓他變得不再寬容，見敵就殺，但他沒有選擇，如果不是他上戰場，未來就是他的孩子或孫子上戰場。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，大批烏克蘭民眾加入國土防衛軍，持槍死守首都基輔抵抗俄軍。歐梅利安（Volodymyr Omelyan）就是其中的志願軍之一。

43歲的歐梅利安接受中央社視訊訪問時，人在基輔一棟住宅大樓內，身穿黑色休閒外套和無框眼鏡，神情略顯疲憊，但語氣堅定。他說，每天的工作就是到被飛彈轟炸的地區協助撤離烏克蘭居民，並持槍與入侵基輔的俄軍戰鬥。

他指控俄軍彈砲無差別攻擊平民，摧毀住宅區，並切斷食物和水供應，造成數百平民喪生。但他有信心烏克蘭終將獲勝，因為烏克蘭的領袖、軍隊和人民絕對不會繳械投降。「我們會持續戰鬥，永遠不會投降。」

▲▼烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安（Volodymyr Omelyan）加入烏克蘭國土防衛軍，堅守首都基輔。（圖／翻攝自Facebook／Артур Палатний）

▲歐梅利安（左）表示，若要他的孫輩上戰場，不如由自己來改變這個國家的命運。（圖／翻攝自Facebook／Артур Палатний）

2月底開戰後，已婚有小孩的歐梅利安不顧家人和朋友反對，加入烏克蘭的民兵組織國土防衛軍（Territorial Defence Force）。他說，第一天就有數千民眾加入，一半的人從來沒有拿過槍，加入志願軍不只是為了維護國家的獨立性，更是為了守護民主。

當被問到拿槍對抗敵人的心情時，歐梅利安深吸了一口氣說：「2月24日那天起，我成了一個不再寬容的人，我決定殺掉每個來到我家、來到我國家的人，不多說什麼了，射子彈就對了，要讓俄羅斯人明白狀況，最好的方式就是讓他們看到他們死在烏克蘭的士兵屍體。」

他說：「這或許不是我想要的人生經驗，但我沒有選擇，如果不是我（上戰場），就是我的小孩或是孫子，我寧願是由我來改變我的孩子和這個國家的命運。」

歐梅利安早年在烏克蘭外交、環保及財政部門任職，曾派駐維也納。2016年至2019年間，他出任基礎建設部長，展開一系列交通基礎建設改革，包括促進運輸服務自由化、基礎建設數位化、吸引全球頂尖企業投資，還有鼓勵運輸領域的創新思維。

很難想像這位兩年多前還在忙碌規劃烏克蘭交通基礎設施的官員，如今因為戰爭，每天的生活日常變成持自動步槍與俄羅斯士兵一決生死。

▲▼烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安（Volodymyr Omelyan）加入烏克蘭國土防衛軍，堅守首都基輔。（圖／翻攝自Facebook／Volodymyr Omelyan）

▲歐梅利安感謝台灣向烏克蘭捐款、捐物資。（圖／翻攝自Facebook／Volodymyr Omelyan）

歐梅利安在受訪前一天回覆中央社記者推特訊息時，苦中作樂地說，很願意受訪，但希望能使用電話或通訊軟體Skype，因為「手拿自動步槍有點難打字」。

當得知台灣已捐贈27噸醫療物資給烏克蘭，而替烏克蘭難民成立的賑濟專戶，也在短短3天就收到超過新台幣2億元（約合710萬美元）捐款時，歐梅利安說，要向台灣民眾表達最深的感謝。

他說，烏克蘭和台灣同在一條船上，「如果烏克蘭倒了或被占領，台灣就是下一個」。他說，希望這一天永遠不會到來，他希望烏克蘭人民的頑強抵抗，可以讓其他國家打消想要侵略他國領土的念頭。

他說，台灣應該跟中國說，「如果你想要解決問題，我們坐下來談，學習當鄰居，學會共存。」

當被問到台灣還能提供烏克蘭什麼幫助，歐梅利安說，希望烏克蘭贏得勝利後，台烏可以合作生產晶片，在半導體科技上成為戰略夥伴，因為台灣生產最頂尖的晶片，而烏克蘭為半導體原料氣體供應大國。

歐梅利安說，戰爭發生時除了拿起武器打仗，同樣重要的是展開對未來的想像，烏克蘭人和台灣人應該攜手思考，如何讓這個世界變得更安全、更現代化。

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