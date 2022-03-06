2022台南古都半程馬拉松熱血登場　黃偉哲為萬名跑者鳴笛起跑

▲台南古都國際半程馬拉松6日清晨在永華市政中心前熱血開跑，參賽人數約16000人，市長黃偉哲親自鳴笛，為參賽選手加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年全國第一場獲IAAF世界田徑總會及AIMS國際馬拉松暨長跑協會國際認證的城市半程馬拉松，台南古都國際半程馬拉松6日清晨在永華市政中心前熱血開跑，參賽人數約16000人，市長黃偉哲親自鳴笛，為參賽選手加油，並歡迎全國跑友一同在台南吃美食、賞古蹟、健康運動，感受古都熱情。





黃偉哲表示，台南在睽違1年之後舉辦古都國際半程馬拉松，而這段時間碰到了全球關注的烏克蘭跟俄羅斯的戰事，市府為了要表達體育競賽追求和平的精神，今日賽事現場也設置了燈光以及烏克蘭國花向日葵，希望藉此表達力挺烏克蘭民主與民眾的心。黃偉哲指出，這次台灣也發起捐款支持烏克蘭的活動，而他個人也捐了一個月的所得，希望大家眾志成城，力挺民主。





台南市體育處表示，古都半程馬拉松是目前全國相當具指標性的路跑賽事，2021年受疫情影響，全台路跑賽事紛紛停辦，今年在國內各界的努力下，疫情已逐漸趨緩，南市府在兼顧賽事、選手健康及做好防疫的準備之下，如期舉行，希望讓全國跑友盡情享受古都的特色風貌，跑得健康、跑得開心。



本次賽會為呼應並聲援烏克蘭為自由民主而奮鬥的精神，特別在起跑區設置了象徵烏克蘭國旗的藍黃色投影意象及燈飾；也製作烏克蘭國旗貼紙分送給入場的跑友，自行黏貼在號碼布或衣服上，表示對他們的支持；將起跑改為「鳴笛」不「鳴槍」以象徵和平；鳴笛台也以烏克蘭國花「向日葵」做裝飾，象徵「反戰」；另，在賽程17.5公里處補給站，亦有由台南知名伴手禮西井村滷味所設置，聲援烏克蘭的標誌。





教育局鄭新輝局長表示，本次賽事創下國內各大馬拉松賽事之先，推出純電的前導車，減少空氣污染。前導汽車為台灣首台BMW IX純電休旅車，前導機車則是gogoro電動機車，透過全台首創無菸、環保前導車隊，可讓跑友跑得更健康。往年受跑友熱烈迴響的賽道美食，本次賽事共分為半程馬拉松組(21.0975km)、路跑組(10km)及健康休閒組(5km)共3個組別，2022年也在17.5km公里處，設有種類超過30道的美食補給大道，備有豐盛的府城滷味、烤香腸、烤全雞、蜂蜜豬腳、安平蝦餅、仙草冰等特色美食。此外，會場還設置運動體驗區，如科技體適能及體適能闖關等親子體驗活動，希望藉由賽會傳遞全民運動的樂趣及健康運動的知識。





體育處表示，為落實防疫工作，賽事會場採封閉式管制出入口，所有進入會場人員皆須佩戴口罩，並完成酒精消毒、實聯制、繳交健康聲明書、量測體溫及確認核章後入場。活動起跑時，加大選手起跑間距、取消起跑前團體暖身，改由選手自行暖身，選手起跑後於維持安全社交距離時可脫下口罩，進入終點後需隨即佩戴口罩。另外在會場及賽道補給站，均有提供酒精消毒，補給站食物則以獨立包裝供選手取用，古都半程馬拉松在兼顧跑者運動與健康的理念下，全力做好各項防疫措施，讓選手享受安全健康的戶外運動。

今日活動現場，包括立法委員陳亭妃、市議員郭清華、李啟維、蔡筱薇、沈震東、Ingay Tali穎艾達利皆親自到場，為選手加油。

台南市警局指出，2022台南古都國際半程馬拉松於6日在安平區南島路登場，路跑路線跨安平區、中西區及南區，為保護跑者安全，疏導賽事帶來交通不便，市警局出動警、民力362名，自凌晨4時布崗，加強交通疏導，確保賽事進行。

為讓跑者無後顧之憂完成賽事，南市警於賽事起（終）點集會場區域規劃巡邏，加強肅竊工作，讓跑者安心；另加派偵檢小組攜帶金屬探測器，加強會場周邊安全查察，確實做好反恐維安。

在4個多小時賽事過程，除了長跑運動活力及城市美食魅力外，也發生警察服務的小插曲，有一民眾機車於府前、忠義路口拋錨，交整警察立即協助推車離開賽道，避免故障機車與選手交織造成危害；另外，有一騎電動車的阿伯有緊急事情趕路，在南門路與樹林街口遇到交通管制，為避免讓阿伯久候，眼尖的警察人員立即引導讓阿伯通過，路過市民均向警察比讚，讓路跑活動注入溫馨氛圍。本次馬拉松賽事於上午10時結束，過程順利。

