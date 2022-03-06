台南古都馬贊助商用美食為選手加油打氣　懸掛藍黃國旗聲援烏克蘭

▲台南許多知名美食商家，準備數十樣在地美食，為選手補充能量，同時行銷台南美食伴手禮，成為古都馬的另一項特殊傳統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南古都國際半程馬拉松，6日上午在安平熱鬧舉辦，近16000名參賽者參加，台南許多知名美食商家，更在天未破曉前就動員大批工作人員，忙碌準備數十樣在地美食，為選手補充能量，同時行銷台南美食伴手禮，成為古都馬的另一項特殊傳統。

台南素有美食之都美譽，因此每年古都馬都會在補給站準備特色美食給參賽者享用，並在賽道17.5公里處設置美食大道，一字排開相當壯觀，香噴噴的氣味引人食指大動，更曾被跑者譽為引誘人增胖的「邪惡」美食大道。

今年的美食大道除了美食，還懸掛了許多烏克蘭的小國旗，本屆贊助店家之一的西井村蜂蜜滷味負責人表示，西井村每年都會響應這項大型國際賽事，近來俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭引起國際關注，台灣民眾更是感同身受，因此這次賽事也希望能盡棉薄之力，在美食大道區懸掛起烏克蘭國旗，除了用美食為選手加油，更邀請大家一起為烏克蘭祈福加油，盼戰爭能夠很快平息。

今年參與古都馬特色美食補給站及美食大道的店家包括舒藝勝蛋糕、幸福豆漿店、西井村蜂蜜滷味…等，準備了包括滷味、烤雞、豬腳、虱目魚丸、酥炸大魷魚、番薯球、古早味蛋糕、煎餃、蛋餅、仙草蜜、現打果汁等美食。現場工作人員也貼心將美食切成大小適中的尺寸並分裝，以方便跑者拿取享用。