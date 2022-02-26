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東台灣淪陷！　花蓮近年首度捕獲綠鬣蜥...恐已成棲息地

▲花蓮縣府於吉安溪河岸捕獲雌性綠鬣蜥成體一隻，為花蓮縣近年首例。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣府於吉安溪河岸捕獲雌性綠鬣蜥成體一隻，為花蓮縣近年首例。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

透過民眾通報，花蓮縣府2月25日於吉安溪河岸捕獲綠鬣蜥成體一隻，為花蓮縣近年首例。綠鬣蜥於南部已氾濫成災，此發現綠鬣蜥，懷疑東部也淪陷，縣府相當重視此例，呼籲民眾若有發現綠鬣蜥蹤影，請通報縣府由專人前往處理，切勿自行移除。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，近年陸續有脫逃跑到野外的情形，因其挖土的習性可能損害農田或河堤，造成農業與生物安全威脅，亦可能破壞植被並排擠原生物種，影響本土生態，因此成為第一個以野生動物保育法公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，目前飼養須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。

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此次移除隻綠鬣蜥為成年雌性個體，花蓮縣過去幾年有發現零星綠鬣蜥個體，未有野外族群，倘若綠鬣蜥已在本縣建立野外族群，花蓮縣府將擬定移除計畫，控制綠鬣蜥族群數量並阻絕其分布擴散。

縣府農業處強調，外來入侵種的移除向來是重要工作內容，去年共移除了外來入侵種沙氏變色蜥50938隻，展現縣府保育自然生態的決心與成果。

陳淑雯呼籲，民眾倘發現綠鬣蜥的蹤跡，請撥打縣府自然保育專線：03-8226050，或通報1999縣民熱線，由專人進行移除工作，切勿自行捕捉移除，以免遭動物咬傷，或是干擾群聚個體促使其移動擴散，反而會增加防治工作的難度。

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