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快訊／宜蘭縣長林姿妙官邸再遭搜索！　上午缺席縣務會議

▲▼宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙官邸22日上午再被檢警搜索。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙22日上午其官邸再度遭到宜蘭地檢署搜索，因此缺席一早的縣務會議，而林姿妙等人先前因涉捲入機6貪汙弊案，上月才遭到檢廉搜索，建設處代理處長吳朝琴與農業處農務科長吳東原因而遭到法院裁定收押禁見，由於全案仍在偵辦中，詳細相關案情仍有待檢警進一步調查釐清。

▲▼宜蘭縣長林姿妙22日傳出其官邸再遭檢警搜索，因而缺席上午的縣務會議。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙22日傳出其官邸再遭檢警搜索，因而缺席上午的縣務會議，改由秘書長林茂盛主持。（圖／記者游芳男翻攝）

 
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