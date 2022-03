烏克蘭人組「網軍」　狂發Google評論「俄國餐廳」：停止殺害平民

▲網路世界也發起支持烏克蘭的運動,許多網友在Google地圖中,針對俄羅斯餐廳新增評論「呼籲停止戰爭」。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯政府封鎖許多社群平台與獨立媒體,控制戰時輿論。《基輔獨立報》記者拉帕蒂娜(Anastasiia Lapatina)5日投書《紐約時報》指出,烏克蘭網友轉換平台,在Google地圖上的俄羅斯餐廳、咖啡廳等地點留下評論,以「停止殺害無辜的人民」等內容洗版評論區,向俄國人民傳遞戰爭的消息。

▲逃離烏俄衝突的撤離民眾,穿過基輔一座被毀壞的橋樑。(圖/路透)

拉帕蒂娜在《紐時》撰文稱,烏克蘭基輔一對兄弟檔伊凡與丹尼洛(Ivan and Danylo Stolyarevskyi)加入網路世界的抗爭運動。27歲的伊凡陷每天都在Google地圖上為俄羅斯咖啡廳與餐廳等地點撰寫評論,但內容不是針對店家餐點,而是留下關於烏俄戰爭的前線戰況,希望能向資訊獲取管道日趨封閉的俄國人民傳遞消息。

伊凡與數百名網友在Google地圖寫下類似訊息,「俄軍已轟炸基輔與溫和的平民長達4天了」、「走上街頭示威,阻止兒童的死亡」。全球最大的駭客組織「匿名者」(Anonymous)也在推特上發文,呼籲網友加入這場「寫評論」的行動,除了Google地圖,包含旅遊網站Tripadvisor、俄羅斯生活娛樂網站Afisha.ru也湧進大量網友留言。

Wow, interesting tip circulating on how to fight the state media propaganda inside Russia. Go to Google Maps, find a restaurant in a Russian city, & leave a review explaining what is really happening. I just looked up a few restaurants in Moscow and yes, people are doing this! pic.twitter.com/EelTRT57w9