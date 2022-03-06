烏克蘭人組「網軍」　狂發Google評論「俄國餐廳」：停止殺害平民

▲網路世界也發起支持烏克蘭的運動，許多網友在Google地圖中，針對俄羅斯餐廳新增評論「呼籲停止戰爭」。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯政府封鎖許多社群平台與獨立媒體，控制戰時輿論。《基輔獨立報》記者拉帕蒂娜（Anastasiia Lapatina）5日投書《紐約時報》指出，烏克蘭網友轉換平台，在Google地圖上的俄羅斯餐廳、咖啡廳等地點留下評論，以「停止殺害無辜的人民」等內容洗版評論區，向俄國人民傳遞戰爭的消息。

▲逃離烏俄衝突的撤離民眾，穿過基輔一座被毀壞的橋樑。（圖／路透）

拉帕蒂娜在《紐時》撰文稱，烏克蘭基輔一對兄弟檔伊凡與丹尼洛（Ivan and Danylo Stolyarevskyi）加入網路世界的抗爭運動。27歲的伊凡陷每天都在Google地圖上為俄羅斯咖啡廳與餐廳等地點撰寫評論，但內容不是針對店家餐點，而是留下關於烏俄戰爭的前線戰況，希望能向資訊獲取管道日趨封閉的俄國人民傳遞消息。

伊凡與數百名網友在Google地圖寫下類似訊息，「俄軍已轟炸基輔與溫和的平民長達4天了」、「走上街頭示威，阻止兒童的死亡」。全球最大的駭客組織「匿名者」（Anonymous）也在推特上發文，呼籲網友加入這場「寫評論」的行動，除了Google地圖，包含旅遊網站Tripadvisor、俄羅斯生活娛樂網站Afisha.ru也湧進大量網友留言。

Wow, interesting tip circulating on how to fight the state media propaganda inside Russia. Go to Google Maps, find a restaurant in a Russian city, & leave a review explaining what is really happening. I just looked up a few restaurants in Moscow and yes, people are doing this! pic.twitter.com/EelTRT57w9 — Vlada Knowlton (@VladaKnowlton) March 1, 2022

路透指出，一名網友在Afisha.ru網站上對莫斯科最受歡迎的海鮮餐廳寫下，「在烏克蘭部署軍隊是一場戰爭，不是特別軍事行動。俄軍殺害兒童與平民！」另一人評論道，「這地方不錯，但普丁入侵烏克蘭破壞了我們的心情。起身反抗你們的獨裁者，停止殺害無辜的人民！你們的政府正在對你撒謊。」

伊凡30歲的哥哥丹尼洛則加入了通訊軟體Telegram上一個超過28.5萬人的群組「I.T. Army of Ukraine」（烏克蘭IT部隊），一群網友同時湧入並多次重新整理網頁，藉此癱瘓俄羅斯、白俄羅斯的重要網站，其中包含白俄國家銀行的網站就因此被迫關閉。

▲旅遊網站Tripadvisor與Google雙雙宣布停止新增評論。（圖／路透）

然而，據法新社報導，Google公司於3日表示，已經停止讓用戶在白俄羅斯、俄羅斯與烏克蘭的網路地圖服務中新增評論，以防止這些留言被用於戰爭新聞宣傳。與此同時，Tripadvisor也已經封鎖了對餐廳、飯店等地點的評論，因為這些俄國入侵烏克蘭的評論與實際的消費體驗無關。

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