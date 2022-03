俄軍久攻不下天天炸！烏克蘭平民擠斷橋下躲空襲　逃亡畫面曝光

美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)最新報告指出,在烏克蘭的俄羅斯軍隊可能進入短暫行動暫停,準備在接下來24小時至48小時恢復對首都基輔、第二大城哈爾科夫、尼古拉耶夫(Mykolaiv),甚至在敖德薩(Odessa)附近發動兩棲作戰。