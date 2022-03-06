俄軍久攻不下天天炸！烏克蘭平民擠斷橋下躲空襲　逃亡畫面曝光

▲數百烏克蘭民眾在空襲來臨時，擠在一個斷橋下躲避空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭已過10日，但俄軍遲遲無法拿下首都基輔，因此憤怒的俄軍轉而改對基輔及其周邊城鎮進行大肆轟炸，導致民眾飽受無情戰火摧殘、附近的大型建築都成廢墟。如今，現場許多令人心碎的景象也陸續流出，他們有的正與數百人一起躲在斷橋底下躲避空襲，有的則在烏軍的幫助下倉皇逃生。

▲烏克蘭士兵協助民眾逃難，下同。（圖／達志影像／美聯社）

據《太陽報》報導，久攻不下的俄軍如今已改變戰略，肆無忌憚地對烏克蘭各地發動空襲，導致住宅區被毀，民不聊生，人們也不得不逃離家園避難。當地一名會計師迪登科（Natalia Dydenko）形容，「戰機正在猛轟住宅區、學校、教堂等大型建築，所有的一切都被炸毀了」。

為了躲避戰火，不少人正朝通往基輔市中心的道路趕去，希望能在俄軍下一次的空襲前逃離。從現場畫面可見，不少肩上扛著衝鋒槍的烏克蘭士兵忙著協助民眾出逃。他們有的在為年長者推輪椅，有的則在協助媽媽們推嬰兒車。

外媒最近也拍到現場畫面，只見俄軍的戰機當地4日在空中盤旋並準備擲彈時，基輔郊區伊爾平（Irpin）有數百名民眾全都擠在了一座被毀的橋下躲避空襲，現場淒慘的畫面讓人心酸。這是烏克蘭軍隊上週為了阻止俄軍推進，在伊爾平炸毀的橋樑。

▲聯合國數據顯示，烏克蘭已有至少145萬人逃出境外。（圖／達志影像／美聯社）

迪登科表示，當地民眾之前一直都躲在家中避難，「不過俄軍的攻勢在這兩天開始變得越來越猛烈。昨天，一架架戰機開始飛過我們的頭頂，並朝我們扔東西（擲彈），我們只好逃跑」。如今，基輔附近的民眾正在烏軍的引導下，乘車出城。聯合國數據顯示，自烏俄戰爭爆發以來，烏克蘭已有145萬人出走，而難民的總數更可能上升至400萬，引發本世紀最大的難民危機。

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