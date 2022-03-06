北京暗挺普丁開戰？ 陸大使喊冤：歐美俄的事「中國意外躺槍」

▲盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事持續，美媒日前報導俄羅斯是在中國的暗中支持下決定對烏克蘭開戰。對此，中國大陸駐法國大使盧沙野4日公開表示，近期烏克蘭局勢驟變，這實際上是歐美俄之間的事，中國卻意外「躺槍」，美國務院發言人近日說中俄關係發展方向令人擔憂，暗示俄羅斯有中國背後支持才敢行動，這純屬無稽之談。

盧沙野指出，美國在建國不到250年的時間內只有20年沒有對外發動軍事行動，而新中國建國以來從未主動對外發起過任何一場戰爭，「我們同美國對和平的理解顯然是不同的，中國為推動和平解決烏克蘭問題發揮了建設性作用。」

盧沙野強調，中國堅定主張尊重和保障各國的主權和領土完整，各國的合理關切應該得到重視和妥善解決，「我們支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，包括諾曼底（諾曼第）機制。而美國做了什麼？如果不是美國不斷向烏克蘭輸送武器、推高緊張、渲染戰爭，烏克蘭局勢會不會走到今天？恐怕要打個問號。」

盧沙野說，美國在烏克蘭問題上對中國的批評，就像一個火上澆油的人，批評一個沒有救火成功的人，是不負責任的，「至於中俄關係，是建立在『不結盟、不對抗、不針對第三方』基礎上，和美方以意識形態划線拉幫結伙搞集團政治、製造對抗分裂有本質不同，中國反對非友即敵的冷戰思維，也不會效仿。」