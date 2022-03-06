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訪台賺大錢？侯漢廷斥蓬佩奧掮客　前外交官痛批：誤導視聽是何居心？

▲美國前國務卿蓬佩奧記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台行話題十足，5日有媒體踢爆，蓬佩奧訪台酬金是15萬美元，新黨台北市議員侯漢廷也質問「龐佩奧訪台，台灣要花多少錢？」還斥外交部「公然撒謊」。對此，前外交官劉仕傑6日表示，蓬佩奧來台透過演講公司安排，這類模式司空見慣。侯漢廷無外交專業，卻發布如此不負責任的言論，「嚴重誤導社會視聽，請問是何居心？」

侯漢廷5日在臉書發文質疑，邀約蓬佩奧合約詳載清楚，文件上方「event sponsor」及文件下方清楚表明，就是「駐美國台北經濟文化辦事處」（TECRO，駐美代表處）與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約！邀請費為15萬元美金，團隊的頭等艙航班、高級飯店住宿、餐飲及雜支花費等另計。

侯漢廷更批評蓬佩奧是掮客、外交部公然撒謊，他表示，外交部電報顯示，蓬佩奧此行有商業考量，要求用台灣20億以上的退撫基金、勞退基金投資其指定的Anarock公司。去年7月，公司即向台灣表達，蓬佩奧「有意於數月後訪台」，盼訪台前相關投資合作能取得具體進展，「明明花大錢給蓬佩奧，為何不敢對人言要美化成為了民主自由？」

對此，劉仕傑表示，侯漢廷稱，文件上方載明「event sponsor」為TECRO（駐美代表處），並以此作為證據指控外交部說謊，「請問侯議員，你看到的這張合約圖片，上面有駐美代表處簽名嗎？如果沒有簽名，你何來能夠指稱駐美代表處與對方簽署合約？」

劉仕傑指出，本案其實早在2022年二月下旬，遠景基金會即已證實出面邀訪，當時也有新聞報導。如此重要的外交邀訪案，外交部及駐美代表處當然有居間協助聯繫。但台灣這邊的簽約方，就是遠景基金會無誤。

對於侯漢廷質疑外交部公然說謊，劉仕傑表示，熟悉美國政治運作生態的人其實很清楚，蓬佩奧來台透過演講公司安排，這類模式其實司空見慣，「想不到藍營既然大做文章，令人不齒！」

劉仕傑指出，蓬佩奧來台演講案亦有保密條款（confidentiality），上面寫著「破壞保密條款一方，將對後續傷害負責」，「不曉得侯漢廷議員有辦法負責嗎？侯漢廷議員，出來打球了！」

劉仕傑批評，侯漢廷既無外交專業，對外交實務陌生可以理解，但身為台北市議員以及深藍意見領袖，卻發表如此不負責任的言論，「嚴重誤導社會視聽，請問是何居心？」

對此，外交部回應，美國卸任政要及各界名人透過演講公司（Speakers Bureau）為其安排協調國內外的演講邀約，在美國是相當普遍的做法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

外交部說，這次蓬佩奧來台灣演講，是由我國遠景基金會主辦，也是由該基金會與演講公司進行簽約。由於蓬佩奧是美國卸任國務卿，所以，外交部、我國駐美代表處及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）均曾居中聯繫，協助安排行政與維安等相關事宜。

至於演講報酬及相關安排部分，外交部則表示，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。

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