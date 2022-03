▲美國前國務卿蓬佩奧。(資料照/記者林敬旻攝)

要聞中心/台北報導

美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)5日下午結束為期4天的訪台行程搭機離台,預計前往新加坡。蓬佩奧離台時與現場人士揮手告別,並與外交部人員握手致意,笑說「我們會再見面」。

蓬佩奧(Mike Pompeo)伉儷、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人,2日晚間抵台進行訪問,今天下午2時20分搭乘新加坡航空公司班機SQ-877離台,預定飛往新加坡。

外交部今天由北美司司長徐佑典代表送機,在蓬佩奧抵達桃園國際機場後,一路陪同至B9國賓門,過程中互動熱絡;蓬佩奧離台前向現場媒體揮手告別,並與徐佑典握手,笑說「We will see you again(我們會再見面)」。

蓬佩奧在台期間拜會正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等政要,昨天參加遠景基金會舉行的演講會,談及台灣是華人世界自由民主典範,呼籲美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家,「這無涉台灣未來的獨立,而是承認一個明確且早已存在的事實」,因為台灣已經是獨立的國家。