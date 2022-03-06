倒春寒！濕冷大降溫 　北部先變天「雨擴全台」時間曝

▲最新真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒，冬衣準備好！天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天（6日）白天起，大台北到東半部沿海就會陸續轉為陰陣雨的天氣，今晚鋒面就會掠過台灣，連中南部也有降雨發生，並且伴隨著大陸冷氣團的降溫和強風，變得又濕又冷。

李至晟說，今一早東北風還沒有明顯增強，天氣大致還不錯，中南部天氣晴朗而穩定，而北部跟東半部雲量稍多，只有局部零星陣雨，氣溫也沒有太大的變化，最低是苗栗的14.1度。

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李至晟指出，不過，白天起鋒面會逐漸在台灣北方海面醞釀，東北風也會增強，北部天氣會逐漸變得不穩定，白天起大台北到東半部沿海就會陸續轉為陰陣雨的天氣，氣溫也會緩慢下降；到了今晚鋒面就會掠過台灣，這時不只是北部，連中南部也有降雨發生，並且伴隨著大陸冷氣團的降溫和強風，變得又濕又冷，並延續到周一上班日。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



李至晟分析，這波的冷空氣強度比2月的寒流弱一些，但由於近期回暖，還是相當有感，今天也可以開始準備冬衣了；這波冷氣團氣溫最低的時間預測落在周一的晚間到周二清晨，一方面是冷空氣最強，另一方面鋒面通過後乾空氣移入，雲量減少後輻射冷卻也快速增強，預測北部市區低溫大約在12-13度，中南部的沿海空曠地區也有機會出現類似的低溫。

李至晟表示，至於高山是否有機會降雪，目前看來只有在周一晚上到周二清晨氣溫比較低，也還有一些水氣殘留，想賞雪的朋友可以到合歡山之類的高山碰碰運氣，但時間相當短暫。

李至晟說，到了周二白天冷氣團減弱，加上天氣轉晴，降雪的機會就越來越低；而平地的天氣也好轉，除了迎風面山區還有短暫陣雨外，大多是晴朗日夜溫差大的天氣，雖然近山區清晨還是有局部較低溫，不過時間比較短暫，白天氣溫會一天比一天高，目前看來好天氣可望持續到周末。