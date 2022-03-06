今晚起全台有雨！北部小心「長時間大雨」　1圖看各地降雨趨勢

▲氣象局表示，今晚氣各地將轉為有雨天氣。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

冷氣團南下加上鋒面襲擊，最低溫的時間預測落在週一晚間到週二清晨，高山有望降雪外，明開始將有顯著有雨，氣象局表示，今晚開始各地就會轉有雨，尤其北部、東北部降雨時間長，要留意較大雨勢。

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今晚鋒面會掠過台灣，這時不只是北部，連中南部也有降雨發生，並且伴隨著大陸冷氣團的降溫和強風，變得又濕又冷，並延續到週一上班日。這波強度比2月寒流弱一些，但由於近期回暖，還是相當有感。

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李至晟表示，這波冷氣團氣溫最低的時間預測落在週一的晚間到週二清晨，一方面是冷空氣最強，另一方面鋒面通過後乾空氣移入，雲量減少後輻射冷卻也快速增強，預測北部市區低溫大約在12-13度，中南部沿海空曠地區也有機會出現類似的低溫。

▲氣象局指出，北部要留意有「長時間大雨」。（圖／氣象局提供）



氣象局說明，今晚到明天鋒面通過、冷氣團南下轉冷、轉有雨，中部以北、東北部會比較冷，其他地區早晚冷，白天涼，至於降雨，「北部、東北部：降雨時間長，留意較大雨勢」，中部、花蓮普遍有短暫雨，南部、台東亦有局部短暫雨。

另外，高山是否有機會降雪，氣象局指出，明天中部以北3000公尺以上有降雪機率，前往高山旅遊、登山請特別留意。李至晟說，目前看來只有在週一晚上到週二清晨氣溫比較低，也還有一些水氣殘留，想賞雪的朋友可以到合歡山之類的高山碰碰運氣，但時間相當短暫，到了週二白天冷氣團減弱，加上天氣轉晴，降雪的機會就越來越低了。