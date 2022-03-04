今熱過30度！　下週強冷空氣來襲「春寒料峭10℃」

▲今天全台各地晴朗穩定，中南部高溫超過30度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台各地晴朗穩定，中南部高溫超過30度，週末北台灣因有東北風溫度略降，感受上會比較舒適。下週一有強冷空氣南下，越晚越冷，最低降至10度以下，3500公尺以上高山有降雪機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(4)日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台白天氣溫升至29度左右，中南部高溫則在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。各地氣溫：北部15至29度，中部16至30度，南部16至31度，東部15至30度。

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▲4日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，中部上空有結構鬆散的中層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，東側海上有微弱線狀降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

週六、下週日(5、6日)東北風略增強再減弱，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大。迎風面雲量稍微增多，北海岸及東半部有局部短暫雨的機率，西半部仍為晴時多雲，晨間易有「輻射霧」。

下週一(7)日鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，春寒料峭應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下週一晚鋒面快速東移，雨後多雲，氣溫持續下降；週一晚、週二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。

下週二至週四(8至10日)各地晴朗穩定；週二白天起冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖，但清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差很大。