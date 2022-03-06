今晚「全台濕冷變天」！鋒面快速掃過雨來了　最凍10℃時間曝

▲今晚起全台變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！中央氣象局提醒，今天（6日）晚間起鋒面通過及大陸冷氣團南下。氣象專家吳德榮表示，周一凌晨起鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部亦轉有局部短暫降雨的機率，周一晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右。

氣象局指出，今東北風持續增強，白天迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部地區以多雲到晴為主，僅中部山區有零星雨；氣溫方面，各地清晨低溫約17至20度，預測新竹以北及花東白天高溫20至24度，苗栗至高雄及台東約26、27度，屏東可達30度左右。

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氣象局說，今晚起鋒面通過及大陸冷氣團南下，基隆北海岸及北部地區雨勢轉趨明顯，有局部較大雨勢發生的機率，中部、宜花地區有短暫雨，南台灣亦有局部短暫雨，中部以北及東北部越晚越冷。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局提醒，周一鋒面通過及大陸冷氣團南下，水氣明顯增加，溫度亦下降，降雨範圍擴大，中部以北及宜花地區降雨較明顯，尤其基隆北海岸及北部地區降雨較持續，有局部較大雨勢發生的機率，南台灣則大多為多雲有局部短暫雨的機率；溫度方面，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地方溫度亦下降。

氣象局預報，周二大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；水氣減少，降雨範圍縮到只剩東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

氣象局表示，周三清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；周三至周六各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周一凌晨起鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部亦轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮分析，鋒面快速通過，降雨不到1天，周一晚由南而北先後停歇；氣溫續降，周一晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下，乍暖還寒，應注意衣著調適。



吳德榮指出，周二至周四高氣壓影響，各地晴朗轉為乾爽的天氣；周二白天起氣溫逐日回升，一天比一天暖，但清晨仍有輻射冷卻帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大；周五至周日高壓迴流影響，各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天微熱早晚涼，晨間易有霧；下周一才有下一波微弱鋒面，帶來輕微影響。