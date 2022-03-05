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把握週末好天氣！下週「乍暖還寒」濕冷10℃　3500m高山有雪

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今明兩天受到東北風影響，北台灣溫度約在23-25度左右。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天受到東北風影響，北台灣溫度約在23-25度左右，週一有強冷空氣報到轉濕冷，低溫可能降至10度以下，氣象專家提醒「乍暖還寒」，要注意衣物的添加調適。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(5)日東北風略增強，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大；北海岸及東半部偶有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲5日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，東側海上有較多的低層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，東側海上有線狀降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

各地氣溫：北部16至25度，中部16至29度，南部16至31度，東部17至29度。明(6)日東北風略減弱，北台雲量增多，高溫略降至23度左右，東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有「輻射霧」。

下週一(7日)鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下週一晚鋒面快速東移，降雨由南而北先後停歇；氣溫續下降，週一晚、週二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。「乍暖還寒」，注意調適。

下週二至週四(8至10日)高氣壓影響，各地晴朗穩定，天氣乾爽；週二白天起天氣逐日回暖，清晨仍有「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。下週五(11日)高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；續回暖，白天微熱早晚涼，晨間易有霧。

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