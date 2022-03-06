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社會 社會焦點 保障人權

被問總統要投誰！她「報出這名字」卻被親爹罵白癡　氣到告上法院

▲2020總統大選。（圖／資料照）

▲2020總統大選。（圖／資料照）

記者林昱萱／桃園報導

桃園林姓一家在2020總統大選前進行家族聚餐，當時一名親友問林女總統要選誰，而林女回答：「宋楚瑜吧」卻遭到父親辱罵，讓她氣得告上法院。不過，法院審理後發現，並無證據可以證明林父有辱罵女兒，因此駁回林女請求。

林女主張，當時正在舉行家族聚餐，而恰好有親友詢問自己說，「明年總統選舉要選誰？」，而自己則回答，「可能是宋楚瑜吧」，怎料父親卻當著眾多親友的面，辱罵她「白癡」、「智障」，認為父親的言論已經侵害自己的人格權，因此依法向父親提起訴訟。

林女的父親則表示，當時是家族聚餐，而女兒和親友間確實有談論到和總統選舉有關的談話，但自己當時僅表示，「宋楚瑜絕對選不上總統，投給他的選票等同廢票」等語，並沒有辱罵女兒。對此，林女則追加聲明表示，除了要求父親賠償10萬元外，還得向她90度鞠躬道歉。

林女還提出事發後隔天的對話紀錄內容，她對父親提到，「表達意見或情緒不需要用損毀別人的方式表達，白癡、智障、去死……沒有必要透過詆毀他人人格來彰顯自己的高級，這樣只是顯得自己很low，遑論獲得他人認同。他人根本不會想跟你溝通，因為你只用不尊重他人的方式表達自己，別人為何要跟你溝通？這是很基本的道理」而林父收到後則回以「2006年宋楚瑜參選台北市長，但當時只獲5萬3281票，……。2012年宋楚瑜捲土重來，……，獲36萬9588票。」。

法官認為，上述內容並不能證明林父辱罵過女兒，而法官也傳喚林女的伯父作證，伯父則表示當時並沒有聽到弟弟辱罵對方。對此，桃園地院審理後，認為林女舉證不足，因此駁回其請求。

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