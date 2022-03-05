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明全台變天！冷氣團＋雨彈夾擊「急凍10°C」　一圖看懂天氣變化

▲▼明日變天。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲明日晚上變天，溫度下降且有雨。（圖／翻攝自Facebook／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明天晚上開始鋒面接近，全台降雨機率提高，加上大陸冷氣團南下影響，各地低溫13-14度，局部地區可能出現10度低溫，周二降雨減少天氣持續偏冷，周三冷氣團減弱，氣溫才會回升。中央氣象局表示，明晚到下周一北台灣有較大雨勢，周一晚上到周二清晨最冷。

氣象局在臉書官網指出，今日到明日白天東北季風稍增強，臺灣稍轉涼，其他地區仍舒適溫暖，東半部零星雨，周日雨稍增。明晚到下周一鋒面通過、冷氣團南下，轉冷、轉有雨，北部、東北部降雨時間長有大雨，中部及花蓮普遍有短暫雨，南部及台東亦有局部短暫雨。

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下周一中部以北3000公尺以上有降雪機率。周二冷氣團持續影響，不過降雨緩和，中部以北、東北部仍偏冷，其他地區早晚偏冷，東半部地區、北部山區局部雨，其他地區恢復多雲到晴。

▲▼明日變天。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲明晚冷氣團及鋒面影響，天氣將明顯變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

臉書專頁天氣風險表示，明日隨著鋒面接近，除了迎風面東半部以外，北部也會開始下雨，深夜到下周一白天雨勢會越來越明顯，局部短時雨勢較大，而雨區往南擴展，中南部也會有短暫陣雨，最多累積雨量會落在北海岸至東北角以及中北部的山區，降雨時間最長。周一晚間鋒面雲系通過之後，後方的乾空氣移入，各地的雨勢將逐步趨緩。

明晚到下周一全天就一路降溫，最冷的時間點會落在下週二的清晨，在冷空氣配合輻射冷卻的作用下，各地低溫13-14度，在局部沿海、近山及空曠地區不排除有接近10度的低溫出現。

下周二仍較冷，高溫略回升，而冷空氣真正減弱要到下週三以後，隨著大陸高壓出海並轉為偏東風環境，氣溫才會比較明顯回升，但在輻射冷卻的影響下，早晚仍有寒意。周二開始整體環境轉乾，只有東半部或局部山區有短暫降雨的機會，預估累積雨量不多，其他地方則會迎來好幾天的穩定天氣。

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